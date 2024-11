¿A qué hora y dónde ver los partidos de mañana? | Este jueves 14 de noviembre de 2024, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Eliminatorias 2026), Europa (UEFA Nations League) y Centroamérica (Liga de Naciones de Concacaf) por las señales de canales como ESPN, Movistar Deportes, o desde servicios de streaming (Star Plus, Movistar TV App) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

La jornada 11 de las eliminatorias sudamericanas tendrá tres partidazos este día. Primero, Venezuela recibe a Brasil apremiada por volver a ganar. Horas más tarde, Paraguay hará lo propio como local frente a Argentina mientras que, casi en simultáneo, Ecuador y Bolivia se verán las caras en Guayaquil.

En Europa también habrá acción con duelos como Grecia vs Inglaterra, Francia, sin Mbappé, ante Israel o el Bélgica vs Italia. Finalmente, la Concacaf inicia su ronda de playoffs con cruces como Estados Unidos vs Jamaica y Costa Rica vs Panamá.

Partidos de hoy, Eliminatorias 2026

Partidos de hoy, UEFA Nations League

Grecia vs Inglaterra

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Francia vs Israel

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium

Bélgica vs Italia

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Disney Plus Premium.

¿Qué partidos se juegan hoy por la Liga de Naciones de Concacaf?

Bonaire vs El Salvador

Hora: 8.00 p. m.

Canal: Canal 4 TCS

Jamaica vs Estados Unidos

Hora: 8.00 p. m.

Canal: TNT, TruTV, Universo

Costa Rica vs Panamá

Hora: 9.00 p. m.

Canal: Teletica, RPC, TVMAX

Partidos de hoy, amistosos internacionales