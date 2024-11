Se abre el telón de una nueva jornada de las eliminatorias sudamericanas. La última fecha doble de este 2024 empieza el jueves 14 de noviembre con tres partidazos y continúa el viernes 15 con otros dos duelos. Las 10 selecciones de Conmebol que se disputan los siete boletos y medio al Mundial 2026 siguen en su lucha feroz por alcanzar un cupo, aunque algunas ya están a muy poco de conseguirlo.

Así como en anteriores oportunidades, los hinchas peruanos podrán seguir por TV no solo el cotejo de la Bicolor, sino la totalidad de los compromisos. Juegos como el Argentina vs Paraguay o el Brasil vs Venezuela estarán disponibles en territorio nacional a través del cable.

¿Qué canales transmiten la fecha 11 de las eliminatorias?

Estos son los dos canales exclusivos de Movistar TV que tendrán los derechos de transmisión de los partidos por la jornada 11 de las eliminatorias

Venezuela vs Brasil: Movistar Deportes

Paraguay vs Argentina: Movistar Deportes

Ecuador vs Bolivia: Movistar Eventos

Uruguay vs Colombia: Movistar Eventos

Perú vs Chile: Movistar Deportes.

Guía de canales de Movistar TV para ver la fecha 11 de eliminatorias. Foto: Movistar Deportes

¿Cómo sintonizar los canales de Movistar TV para ver las eliminatorias?

Si eres cliente de Movistar TV y quieres disfrutar la transmisión de esta jornada 11 de Eliminatorias, sintoniza los siguientes canales.

Movistar Deportes: canal 3 y 703 HD

Movistar Eventos: canal 514 y 801 HD.

Eliminatorias 2026: programación de la fecha 11

Estos son los días, horarios y estadios en los que se jugarán los partidos correspondientes a la fecha 11 de estas eliminatorias al Mundial 2026.

Jueves 14 de noviembre

Venezuela vs Brasil | Estadio Monumental de Maturín | 4.00 p. m. (hora peruana), 5.00 p. m. (hora venezolana), 7.00 p. m. (hora brasileña)

Paraguay vs Argentina | Estadio Defensores del Chaco | 6.30 p. m. (hora peruana), 8.30 p. m. (hora argentina y paraguaya)

Ecuador vs Bolivia | Estadio Monumental Banco Pichincha | 7.00 p. m. (hora peruana y ecuatoriana), 8.00 p. m. (hora boliviana)

Viernes 15 de noviembre