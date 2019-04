Esposa de John Travolta, Kelly Preston, dedica conmovedor mensaje a su hijo fallecido

Kelly Preston, esposa del actor John Travolta, enterneció las redes sociales al compartir una imagen en Instagram para rendirle homenaje a su fallecido hijo Jett, pocos días después de que se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, enfermedad que padecía el joven.

"A mi dulce amor, Jett... estás en nuestros corazones para siempre. Envío todo mi amor a todos los preciosos niños autistas y a la gente maravillosa que los ama. Todos deberíamos proporcionar cariño y respeto a los niños con necesidades especiales", escribió Preston junto a la fotografía, que Travolta comentó con un emoticón con forma de corazón.

El 3 de enero de 2009, Jett murió a los 16 años a causa de un infarto mientras toda la familia disfrutaba de unas vacaciones en Las Bahamas.

“Dicen que lo más duro es perder a un padre. Yo puedo asegurar ahora que eso no es verdad. Lo más duro es perder a un hijo. Alguien al que has educado y visto crecer cada día. Alguien al que le enseñaste a andar y a hablar. Alguien al que demostraste cómo amar. Esa es la peor cosa que le puede pasar a cualquiera. Mi hijo Jett murió de un ataque. Él me dio tanta alegría. Era todo para mí", comentó hace unos años el protagonista de 'Grease'.

Tras el fallecimiento del joven, Travolta y Preston fundaron la Jett Travolta Foundation, una organización sin ánimo de lucro para ayudar a niños con necesidades especiales.

Actualmente, la pareja tiene dos hijos, Benjamín y Elle, con quienes comparten mucho tiempo juntos, pues el Instagram de Preston están llenas de fotos en familia.

John Travolta y Kelly Preston recuerdan a su hijo fallecido en cinta