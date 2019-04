Lanzarán disco póstumo de Avicii con material inédito

A casi un año de la muerte de Avicii, el diario The New York Times dio a conocer que la familia y los colaboradores del músico han acordado lanzar su último álbum.

Los familiares, quienes en un principio se inclinaron más a la idea de mantener en reserva la música del artista, ahora han decidido publicar una lista de canciones bajo el nombre 'Tim'.

Los colaboradores del DJ sueco precisaron, a través de un comunicado, que Avicii estaba a poco tiempo de completar este disco antes de morir y que ellos continuaron trabajando en las composiciones para terminarlas.

Esta nueva producción se presentará el 6 de junio de este año. Si embargo, el primer sencillo del álbum, titulado 'SOS' será lanzado mucho antes, precisamente, este miércoles 10 de abril.

Las ganancias obtenidas por este disco serán destinadas a la fundación 'Tim Berling', creada por la familia del artista para ayudar a las personas con enfermedades mentales y pensamientos suicidas.

Una de las canciones que formará parte del álbum póstumo será una colaboración con el cantante Chris Martin, vocalista de la banda británica Coldpay.

Tim Bergling, conocido en el medio artístico como Avicii tuvo gran éxito durante su trayectoria artística, llegando a presentarse en abarrotados conciertos y ganó gran popularidad con su tema 'Wake me up'. En el año 2016, anunció oficialmente su retiro de los escenarios; sin embargo, su pasión por la música hizo que no dejara de producir canciones y álbumes. Lamentablemente, el artista fue hallado muerto en abril del 20018 en Mascate, Omán a los 28 años.

Avicii - 'Wake Me Up'