Taylor Swift habló sobre el bullying tras la pelea con Kim Kardashian y Kanye West

Taylor Swift ha regresado a los estudios. Pronto habrá un nuevo disco de la cantante estadounidense. En una reciente publicación en la revista Elle, que ella misma escribió, compartió con sus fans lo que aprendió luego de la pelea con Kanye West y su esposa Kim Kardashian.

En el 2017, Taylor Swift fue víctima de bullying en redes sociales luego de que en la canción Famous, el rapero la llamara una “zorra”. Cuando la artista se quejó acerca de esto, Kim Kardashian la llamó una víbora. 2 años después, la cantante cuenta cómo superó el acoso en redes.

Como lección número dos, Taylor Swift hace mención a las personas que pueden aprovecharse de la bondad e ingenuidad de una persona. “Ser dulce con todo el mundo todo el tiempo puede meterte en problemas. Si bien puede nacer de haber sido educada para ser una joven educada, eso también puede causar algunos de los arrepentimientos más grandes de tu vida si es que alguien decide tomar ventaja de esta característica tuya”, escribió.



“Que te crezca una columna vertebral, confía en tu instinto y aprende cuándo devolver el golpe. Sé cómo una serpiente, solo muerde si es que alguien te pisa”, agregó Taylor Swift, recordando los cientos de emojis de serpiente que las personas comentaban en su cuenta de Instagram.

La lección número 27 es un poco más explícita acerca de su pelea con Kim Kardashian y Kanye West. “Aprendí que desarmar el molesto bullying de alguien puede ser tan simple como aprender a reír”.

“En mi experiencia, he visto que los agresores quieren ser temidos y tomados en serio. Hace unos años, alguien comenzó una campaña de odio online donde me llamaban una serpiente en Internet”, coloca la cantante en su publicación en la revista Elle.

“El hecho de que tantas personas se sumaran hizo que me sintiera más triste de lo que me he sentido en mi vida, pero puedo decirte lo difícil que fue no reírme cada vez que mi cobra inflable de 19 metros llamada Karyn apareciera en el escenario en frente de 60 000 fans que gritaban”, agregó la intérprete estadounidense.

Taylor Swift agregó que sería bueno recibir disculpas de las personas que hacen bullying, "pero tal vez lo único que conseguiré será la satisfacción de saber que puedo sobrevivir y prosperar a pesar de ello".

'Famous' de Kanye West, el videoclip y la canción que dio inicio al conflicto: