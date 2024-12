¿La pantalla de tu teléfono se rompió y no responde? Así podrás recuperar fotos o videos sin usar apps

La pantalla no solo es una de las piezas más costosas de nuestro celular, también una de las más frágiles. Un golpe o caída accidental podría provocar que la pantalla se quiebre y, en el peor de los casos, deje de funcionar, lo que nos impediría acceder a las fotos, videos, aplicaciones, entre otros archivos que tengamos almacenados.

Actualmente, los teléfonos inteligentes vienen con aplicaciones preinstaladas (como Google Fotos e iCloud) que realizan copias de seguridad automáticas de nuestros archivos multimedia. Es decir, no importa si pierdes o te roban el smartphone, podrás conservar tus fotografías, ya que habrá un 'backup' al que podrás acceder desde tu nuevo dispositivo.

El problema es que muchas personas deciden desactivar las copias de seguridad automáticas de Google Fotos o iCloud, lo que dificulta que podamos recuperar fotos, videos, entre otros archivos importantes, en caso no podamos usar nuestro celular, debido a que su pantalla sufrió daños irreparables. ¿Qué hacer en esta situación?

¿Cómo recuperar las fotos y videos de un teléfono con la pantalla rota?

Si nuestro smartphone (que tiene la pantalla rota) todavía está encendido, lo que podemos hacer es conectarlo a una computadora a través de un cable USB-C. En la mayoría de casos, tendremos acceso a la memoria interna del equipo y podremos ver todas las imágenes, videos, entre otra información que hayamos guardado.

No obstante, muchos teléfonos inteligentes no están configurados para compartir archivos tan fácilmente, ya que primero debemos autorizar la conexión, lo que será imposible, ya que la pantalla no responde. En estos casos, podrías usar un adaptador OTG, el cual deberás conectar en el puerto USB-C de tu smartphone. ¿Por qué?

El adaptador o cable OTG permite conectar dispositivos externos (mouse, por ejemplo) al puerto USB-C de tu celular. Gracias a esto, podrás autorizar la transferencia de archivos, sin necesidad de que la pantalla táctil funcione. Esto te permitirá recuperar todos los datos almacenados desde una PC de escritorio o laptop.

También podrías usar un Hub

En caso no consigas un adaptador OTG, otra alternativa para recuperar los archivos importantes de tu teléfono con pantalla rota es utilizando un Hub, un dispositivo que con diferentes puertos que nos permite conectar varios periféricos. Además de un Hub, necesitarás un cable HDMI, una computadora y seguir estas indicaciones:

Conecta el Hub al teléfono, a través de un cable USB-C

Usa el cable HDMI para conectar el Hub a la computadora

La pantalla de tu teléfono se proyectará en tu ordenador

Ahora usa el mouse de tu computadora para acceder a los archivos de tu celular

Procede a guardar la información importante

Eso sería todo. Si decides llevar tu smartphone a un técnico para que repare la pantalla, te recomendamos formatearlo primero, ya que de esta manera evitarás que accedan a tu información personal una vez que lo reparen. Ten presente que la reparación de una pantalla es un proceso costoso, especialmente si se utilizan repuestos originales.