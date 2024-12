Un emotivo encuentro. La Navidad es la época del año para compartir con la familia y los seres queridos; es por ello que muchas personas, viajan desde lejos para poder pasar estas fiestas junto a ellos. Ahora, una pareja de adultos mayores vivieron una de las sorpresas más emotivas al reencontrarse con su hija tras seis años de vivir en Italia. Ambos llegaron al Aeropuerto Jorge Chávez con la idea de recibir a una amiga de su hija, según lo que les habían dicho. Para su sorpresa, quien apareció en la zona de arribos fue su hija, quien regresaba inesperadamente al Perú para celebrar la Navidad con ellos.

El emotivo momento que vivió la familia quedó registrado ante las cámaras de ATV Noticias, mostrando lágrimas de alegría, abrazos interminables y el verdadero significado de estas fiestas: la unión familiar.

¿Cómo fue el emotivo encuentro entre una pareja de adultos con su hija tras 6 años?

En el Aeropuerto Jorge Chávez se vivió una de las escenas más emotivas de esta Navidad. Una pareja de ancianos fue sorprendida por su hija Carmen, quien llegaba a Perú para celebrar las fiestas navideñas junto a ellos tras 6 años en Italia. Esto conmovió a la madre, quien reveló que no esperaba ver a su amada hija, pues le habían indicado que debían recoger a otra persona.

"Hace 6 años que me reencuentro con mi hija. Fue una sorpresa porque yo esperaba a su amiga de ella que también se llama Carmen (...) Me siento agradecida con Dios (...) No pensaba que mi hija iba a venir, pero yo esperaba a una chica con pelo más largo y le digo a mi esposo: 'Ella no es' (...) pero hace rato el corazón me presentía. Yo lloraba (...) El corazón de una madre no se equivoca (...) es el mejor regalo de Navidad", comentó la madre.

"Me siento superfeliz. Yo vengo después de 6 años y recién veo a mi mamá, incluso después del Covid (...) Me voy a quedar buen tiempo (en Perú)", comentó la hija.

Padre, madre e hija sellaron su reencuentro con un efusivo abrazo, lleno de lágrimas y emoción, que simbolizó el verdadero espíritu de la Navidad: la unión familiar y el amor incondicional.