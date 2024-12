¿Cómo configurar un tono navideño en WhatsApp? Lo escucharás cada vez que recibas un mensaje

Faltan pocas horas para Navidad y en las redes sociales, sobre todo en Facebook y TikTok, se ha vuelto tendencia un truco de WhatsApp que miles de personas están probando. Se trata de una opción que permite a los usuarios de la aplicación de mensajería instantánea modificar su tono de mensaje predeterminado por un villancico u otra melodía navideña. ¿Quieres saber cómo?

A diferencia de otros trucos de WhatsApp que circulan por la internet, en esta ocasión no será necesario que instales apps desarrolladas por terceros en tu smartphone. Lo único que deberás descargar en tu dispositivo será el tono navideño que escucharás cada vez que recibas un mensaje nuevo de tus amigos, familiares, compañeros de trabajo, entre otras personas. ¿Cómo se hace?

¿Cómo descargar un tono navideño para WhatsApp?

Si estás suscrito en YouTube Premium, la versión premium de YouTube, podrás descargar cualquier melodía navideña que hayan publicado en la plataforma, ya que la misma aplicación ofrece esta función. En caso no pagues por este servicio, también podrás bajar canciones o videos de forma gratuita, pero tendrás que utilizar herramientas externas.

En la actualidad, es imposible encontrar aplicaciones en Play Store que nos permitan descargar videos o música de YouTube, ya que eso iría en contra de sus políticas. No obstante, eso no significa que no existan. El problema es que tendremos que bajarlas de sitios no oficiales, lo que es sumamente riesgoso, ya que podrían venir infectadas con malware.

Por ese motivo, muchos expertos recomiendan utilizar páginas webs, en lugar de aplicaciones. Si buscas en Google '¿Cómo descargar videos o música de YouTube' verás muchos sitios que te permiten hacerlo, solo asegúrate de utilizar una extensión o navegador (Brave, por ejemplo) que bloquee los anuncios, ya que estos portales abusan de la publicidad.

¿Cómo configurar un tono navideño en WhatsApp?

No importa la marca de tu smartphone, si tienes instalada la aplicación de mensajería instantánea, podrás cambiar el ringtone de mensajes y llamadas. Sin embargo, la mayoría de las marcas solo permiten elegir entre los tonos predeterminados, mientras que algunas (como Xiaomi y Huawei, por ejemplo) permiten usar melodías descargadas de internet. A continuación, te mostramos los pasos:

Ingresa a los ajustes de WhatsApp

Entra a la sección 'Notificaciones'

Verás las categorías 'Mensajes' y 'Llamadas'.

En cada una de ellas encontrarás la opción 'Tono de notificación'

Accede a la primera y verás todos los ringtones predeterminados que tiene tu smartphone

Busca la opción que te permita agregar un tono distinto, es decir, un audio MP3 que bajaste de YouTube

Eso sería todo. A partir de ahora, ya no escucharás el ringtone predeterminado de WhatsApp, en su lugar oirás la melodía navideña que más te guste. Si quieres volver todo a la normalidad, repite los pasos y vuelve a elegir el tono clásico, aunque también podrías bajar otra canción de tu película, serie o videojuego favorita y usarla.