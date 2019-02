Freddie Mercury: Conoce la verdadera historia sobre su muerte que no se cuenta en Bohemian Rhapsody

Freddie Mercury no fue retratado conforme a la realidad en Bohemian Rhapsody, según un grupo de críticos.

Aunque en los Oscar 2019, Rami Malek se llevó el premio a Mejor Actor por interpretar al vocalista de Queen, siguen circulando críticas respecto al biopic de la vida del artista que se vio en Bohemian Rhapsody.

En ella se muestra a un Freddie Mercury resignado a morir por su enfermedad, algo que nunca sucedió en la vida real para los conocedores de su vida.

En su biopic se puede ver esta desmotivación en las escenas en que las que el vocalista se prepara para el Live Aid de 1985, pues previo a ello se despide de sus padres, comunica a sus amigos el mal que afronta y se muestra a un Rami Malek demacrado.

Según los seguidores de la vida de Freddie Mercury, él no sabía que tenía el virus de la inmunodeficiencia humana cuando subió a dar ese concierto. Para esa fecha, solo se había sometido a una prueba de VIH.

Este hecho fue confirmado por su pareja Jim Hutton, quien agregó que dos años después de este evento, el vocalista de Queen se enteró que el examen dio positivo, una sorpresa que no lo desmotivó porque grabaría cuatro discos más.

El periodista Mike Ryan del medio cultural UPROXX opinó lo siguiente sobre la forma en que se contó la vida de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody: "Nunca he visto a una película distorsionar sus hechos de una manera tan punitiva. Es como si la película quisiera castigar a Freddie Mercury".

En esa línea, el crítico de "IndieWire" David Ehrlich opinó que "la trágica muerte de Mercury a causa del sida fue un momento decisivo a principios de los años 90 en la lucha por la concienciación sobre el VIH". Agregó que le pareció "frívolo y cruel" que en Bohemian Rhapsody se conecte "su enfermedad con su actuación en el Live Aid".

Los argumentos de la crítica contra el biopic del vocalista de Queen se reforzaron cuando se reveló que pocas personas conocían la enfermedad que padecía y que él prefería que su público lo viera por su pasión en el escenario y no por lástima.

Es por esto que Freddie Mercury decidió seguir su tratamiento de forma discreta. Su asistente personal, Peter Freestone, aseguró que su familia se enteró de la enfermedad que padecía el último año que le quedaba de vida y que los integrantes de Queen lo supieron en 1990.

Sobre lo que para en ese entonces fue una revelación, Brian May dijo que Freddie Mercury lo informó con estas palabras: "Probablemente ya se hayan dado cuenta de cuál es mi problema. Bueno, eso es todo y no quiero que nada sea diferente. No quiero que se sepa. No quiero hablar de ello. Solo quiero seguir adelante y trabajar hasta que me caiga".

Un año después, el personaje principal de Bohemian Rhapsody contó al mundo que padecía de VIH.

"He procurado mantener oculta esta situación para proteger mi vida privada y la de quienes me rodean, pero ha llegado el momento de que mis amigos y fans de todo el mundo conozcan la verdad, y espero que todos se unan a mí, a mis médicos y a todos cuantos luchan por combatir esta terrible enfermedad, para luchar contra ella", expresó el 23 de noviembre de ese año, un día antes de que muriera.