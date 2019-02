Actor de Brazzers pide a DC Comics ser el villano de Batman [FOTOS]

Se robó la atención de los usuarios de Instagram. El actor de cine para adultos Johnny Sins se ha convertido en uno de los usuarios más activos en las redes sociales. La estrella de la productora Brazzers ha buscado nuevas estrategias para estar más cerca de sus seguidores. Recientemene, el también youtuber compartió en su cuenta oficial una foto que con la que sorprendió a los fanáticos de DC Comics.

Johnny Sins, también conocido como 'Bald Brazzers', compartió con sus seguidores de Instagram su fanatismo por los cómics y por el 'caballero de la noche', Batman. Un póster protagonizado por él apareció en la red social. Él aparece luchando contra Bruce Wayne. Un detalle que llamó la atención fue que el actor de cine para adultos mezcló a personajes de DC Comics, Marvel y hasta Netflix.

Según su publicación, él tendría todo el interés de formar parte del Universo de DC Comics como enemigo de Batman. Sobre su deseo, el actor escribió lo siguiente en la red social Instagram. "Proximamente en los cines cerca a ti. Johnny Sins como One Pump Man".

Su figura en el póster llamó la atención. Johnny Sins apareció luciendo el traje del personaje principal de la serie "One Punch Man", la cual se emite por la cadena streaming Netflix. Para evitar meterse en problemas por derechos de autor, la estrella de la productora Brazzers cambió el nombre por 'One pump man', el cual es traducido a español como "un hombre bomba". La publicación en Instagram ha sumado más de 50 mil "me gusta".

Johnny Sins en su cuenta de Instagram

Últimas noticias de Batman

Casting de Diego Boneta para ser 'El caballero de la noche'.