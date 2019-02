Diego Torres: “Una canción debe ser honesta”

Diego Torres se define como “obsesivo” con sus canciones. Como actor continuó una carrera en paralelo y no le molesta tener personajes secundarios. “Es que en realidad empecé actuando”, dijo ayer en el bar de un hotel donde recibió a los medios peruanos. Acaba de grabar el video ‘Esa mujer’ con Stephanie Cayo, con quien le gustaría actuar. “Ella dio luz en el video. Además es una actriz sólida, nos ayudó a contar lo que queríamos contar”.

Desde ‘Tratar de estar mejor’ a ‘Sueños’, hay una línea de lo que siempre has querido decir, ¿no?

Sí. Indudablemente, en las canciones hay una unidad, porque es muy auténtico. Yo hablo mucho de los afectos de la vida, de las piedras que tenemos en el camino, de ser fuertes y pasarla, porque uno aprende. Hay una continuidad y naturalmente caí ahí, no me senté (a escribir) porque hubo un estudio de marketing (ríe).

Por marketing hubieras hecho otra cosa.

(Sonríe). Y... no creo que se pueda hacer marketing con esas cosas. Me parece que uno sí tiene que tener claro lo que quiere hacer. Lo que me sigue pasando como desde el primer día es que me siento y digo: ‘a ver, de qué quiero hablar’.

¿Y de qué quieres hablar en este disco?

Este disco habla de un tipo que es un caminante, un viajante de la música (sonríe).

¿Así te consideras actualmente?

Sí (ríe). Son muchos años viajando, entendiendo que las canciones hay que acompañarlas. Es una relación que empieza y hay que mantenerla.

Hablando de viajes, en Argentina decías que ese músico bohemio que eras ahora se levanta temprano. ¿Qué más cambió desde que eres padre?

(Sonríe). La música que uno hace va por otro lado, pero la paternidad sí te cambia la vida. Tienes que manejar horarios y me encanta, me encanta la crianza. Me encanta poder ver crecer a mi hija, la responsabilidad enorme que tenemos con mi mujer sobre esa persona que se está formando. Me encanta tener que levantarme temprano y ser responsable, cuando yo antes era el dormido (ríe). Sé que para mi hija es importante que yo sea el que la acompañe.

¿Tú eres aliado feminista desde siempre? Alguna vez dijiste que aprendiste sobre eso porque tu madre (Lolita Torres) decidió ser artista cuando las mujeres “ni votaban”.

Es verdad. Tuve la suerte de nacer de un vientre poderoso, entonces, no concibo a la mujer de otra manera. Admiro a la mujer, admiro a la que trabaja, a la que es madre. Mi mamá tuvo cinco hijos y no dejó de trabajar y hacer su carrera, de viajar, de estar al tanto de mi cuaderno de clases y de lo que pasaba en la vida de cada uno. Entonces, para mí es un momento muy especial en una región donde desgraciadamente hay muchos feminicidios. Es muy difícil contarlo para la mujer y comprobarlo. Aquí hay mucho que hacer.

El movimiento #HeForShe espera que los hombres también actúen.

Sí, yo pienso eso, que el hombre tiene que ser un aliado, no debe pelearse con la mujer. Son causas que van más allá de la política, no importa si eres de izquierda, de derecha o del medio, estamos hablando del aborto, del feminicidio, del abuso. Yo no soy proaborto, es la última situación que sé que una mujer quiere pasar, estoy convencido de eso, pero sí entiendo la libertad de la mujer, es su elección, su vida.

Volviendo a la música, ¿eres de los que piensan que una canción puede tener un poder mayor?

¡Sí! Yo te diría que las canciones sí ayudan a cambiar el mundo, a cambiar a las personas. Una canción es pura, poderosa y honesta al mismo tiempo. Son de las pocas cosas honestas que quedan en el mundo.

Bueno, algunas que no hablan de, por ejemplo, de lo ‘posesivo’, ¿se ha trastocado la idea de las relaciones?

¡Hay una idea muy loca! Muchos feminicidios suceden porque el hombre no aguantó que ella lo deje, hay una enfermedad de celos, una deformación.

En ese sentido, ¿ahora hay canciones ‘prohibidas’, como películas no aptas?

Sí, sí yo creo que hay canciones que no son para chicos. ¿Cómo hacerlo? Yo cuido que no suenen.