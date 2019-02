Grammy 2019: dónde, cuándo y a qué hora ver la premiación

Con homenajes a Aretha Franklin y Dolly Parton, la esperada ceremonia de los Grammy se realizará hoy domingo 10 de febrero en el Centro Staples en Los Ángeles (Estados Unidos), desde las 8 p.m. (hora peruana).

En medio de grandes expectativas, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación dará a conocer a los ganadores de la lista de nominados que salió a la luz en diciembre pasado.

Los favoritos a quedarse con las estatuillas doradas del Grammy 2019 son el rapero Kendrick Lamar con ocho nominaciones, Drake con 7 y la estrella de la música country Brandi Carlile, nominada en 6 categorías.



Alicia Keys animará los Grammy 2019

La premiada cantante Alicia Keys, ganadora de 15 gramófonos, asume por primera vez la labor de maestra de ceremonia en la fiesta más importante de la música.

La talentosa artista dirigirá la ceremonia más importante de la música que tendrá un homenaje a Aretha Franklin y Dolly Parton.

“La elección es perfecta. Es una poderosa fuerza dentro de la industria musical y más allá”, dijo la organización sobre su participación que representa el protagonismo de una mujer en 14 años.



“Está este sentimiento de comunidad que quiero traer al escenario. Uno viene tantas veces a estas cosas como artista y está haciendo tantos malabares y hay tanta presión. Me encantaría asegurar la paz y la buena energía en la sala para que todos podamos relajar los hombros y sentir la verdadera bendición de tener la música como un lenguaje universal. Todos estamos muy emocionados, y la energía que van a sentir es muy diferente a cualquier cosa que hayan sentido. Será la celebración del poder de la música”, sostuvo Alicia Keys cuando ayudó a desenrollar la alfombra roja y bailó al ritmo de funk.

Grammy 2019: la cuota latina en la ceremonia

El show de apertura será espectáculo “muy latino” con la presentación de Camila Cabello, J. Balvin, Ricky Martin, entre otros. Mientras que las encargadas del homenaje a Aretha Franklin a seis meses de su muerte serán Yolanda Adams, Fantasia y Andra Day, ‘reclutadas’ por la Academia.



Sin duda, la presentación más esperada es la de Lady Gaga, que llega con cinco nominaciones y que desistió de ir a la ceremonia de los BAFTA para cantar en vivo el tema de ‘A Star Is Born’, ‘Shallow’.

BTS en el Grammy 2019

A los Grammy 2019 también asistirán las estrellas que integran BTS, la famosa boyband surcoreana más exitosa y trascendental de la última década. A pesar de que no subirán al escenario para interpretar alguno de sus temas, los representantes del K-pop estarán encargados de presentar al ganador de alguna de las categorías de la premiación de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Undos.

Como bien se sabe, BTS se encuentra en la categoría Mejor Diseño de Grabación gracias a su álbum 'Love Yourself: Tear', publicado el pasado 18 de mayo. Esta discografía debutó en el primer lugar de la lista Billboard 200 luego de vender 135 mil ejemplares. De igual manera, TBS también cuenta con un récord por el mayor número de reproducciones en las primeras 24 horas tras publicar en el videoclip 'Fake' en YouTube.

Grammy 2019: Nominados

Las nominaciones para los Premios Grammy 2019 se dieron a conocer el pasado 7 de diciembre de 2018, tras ser aplazadas debido a la muerte del expresidente estadounidense George H.W. Bush. La edición 61 tiene 8 nominados en las categorías principales.

MEJOR GRABACIÓN DEL AÑO

- ‘I like it’ - Cardi B, Bad Bunny & J Balvin

- ‘The Joke’ - Brandi Carlile

- ‘This is America’ - Childish Gambino, Donald Glover & Ludwig Goransson

- ‘God's Plan’ - Drake, Boi-1Da, Cardo & Young

- ‘Shallow’ - Lady Gaga & Bradley Cooper

- ‘All the stars’ - Kendrick Lamar & SZA

- ‘Rockstars’ - Post Malone Featuring 21 Savage, Louis Bell & Tank God,

- ‘The Middle’ - Zedd, Maren Morris & Grey

MEJOR ÁLBUM

- Cardi B

- Brandi Carlile

- Drake

- H.E.R.

- Post Malone

- Janelle Monáe

- Kacey Musgraves

- Kendrick Lamar

MEJOR CANCIÓN DEL AÑO

- ‘All the stars’

- ‘Boo'd up’

- ‘God's plan’

- ‘In my Blood’

- ‘The Joke’

- ‘The Middle’

- ‘Shallow’

- ‘This is America’

MEJOR ARTISTA NUEVO

- Chloe x Halle

- Luke Combs

- Greta Van Fleet

- H.E.R.

- Dua Lipa

- Margo Price

- Bebe Rexha

- Jorja Smith

MEJOR ÁLBUM POP LATINO

- Pablo Alborán

- Natalia Lafourcade

- Carlos Vives

- Raquel Sofía

- Claudia Brant

MEJOR SOLO PERFORMANCE

- ‘Colors’ - Beck

- ‘Havana’ - Camila Cabello

- ‘God is a woman’ - Ariana Grande

- ‘Joanne’ - Lady Gaga

- ‘Better Now’ - Post Malone

MEJOR DUO O GRUPO

- ‘Fall in line’ - Christina Aguilera ft. Demi Lovato

- ‘Don't go Breakin my heart’ - Backstreet Boys

- ‘SWonderful’ - Tony Bennett & Diana Krall

- ‘Shallow’ - Lady Gaga & Bradley Cooper

- ‘Girls like you’ - Maroon 5 ft. Cardi B

- ‘Say Something’ - Justin Timberlake ft. Chris Stapleton

- ‘The Middle’ - Zedd, Maren Morris & Grey

MEJOR POP ÁLBUM

- ‘Camila’ - Camila Cabello

- ‘Meaning of Life’ - Kelly Clarkson

- ‘Sweetener’ - Ariana Grande

- ‘Shawn Mendes’ - Shawn Mendes

- ‘Beautiful Trauma’ - P!nk

- ‘Reputation’ - Taylor Swift

MEJOR ROCK PERFORMANCE

- ‘Four Out of Five’ - Arctic Monkeys

- ‘When Bad Does Good’ - Chris Cornell

- ‘Made an America’ - THE FEVER 333

- ‘Highway Tune’ - Greta Van Fleet

- ‘Uncomfortable’ - Halestorm

MEJOR RAP PERFORMANCE

- Cardi B

- Drake

- Kendrick Lamar, Jay Rock, Future & James Blake

- Anderson .Paak

- Travis Scott, Drake, Big Hawk & Swae Lee

MEJOR RAP ÁLBUM

- ‘Invasion of Privacy’ - Cardi B

- ‘Swiming’ - Mac Miller

- ‘Victory Lap’ - Nipsey Hussle

- ‘Daytona’ - Pusha T

‘Astroworld’ - Travis Scott

MEJOR ÁLBUM ALTERNATIVO LATINO

- ‘Claroscura’ - Aterciopelados

- ‘Coastcity’ - COASTCITY

- ‘Encanto Tropical’ - Monsieur Periné

- ‘Gourmet’ - Orishas

- ‘Aztlán’ - Zoé

MEJOR CANCIÓN ESCRITA PARA PELÍCULA

- ‘All The Stars’ - Kendrick Duckworth, Solána Rowe, Alexander William Shuckburgh, Mark Anthony Spears & Anthony Tiffith, songwriters (Kendrick Lamar & SZA). Para: "Black Panther"

- ‘Mystery of Lover’ - Sufjan Stevens, songwriter (Sufjan Stevens). Para: "Call Me By Your Name"

- ‘Remember me’ - Kristen Anderson-Lopez & Robert Lopez, songwriters (Miguel Featuring Natalia Lafourcade). Para: "Coco"

- ‘Shallow’ - Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando & Andrew Wyatt, songwriters (Lady Gaga & Bradley Cooper). Para: A Star Is Born

- ‘This is me’ - Benj Pasek & Justin Paul, songwriters (Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble). Para: The Greatest Showman