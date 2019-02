BTS en el Grammy 2019: a qué hora y en qué canal ver al grupo de Kpop

BTS, conformada por siete talentosos jóvenes del Kpop, se suma a las celebraciones de los Grammy 2019 con su primera nominación en los premios de la Academia de la Música.

Así es, tras su exitosa participación en los American Music Awards 2018, la agrupación de Kpop se alista para sorprender a los asistentes de los Grammy 2019. La boy band surcoreana formada por Big Hit Entertainment lucha en la categoría 'Mejor Diseño de Grabación' por su trabajo en el álbum "Love Yourself: Tear".

Además, los integrantes de BTS presentarán un premio durante la ceremonia musical que se llevará a cabo en el Staples Center de Los Ángeles, los fanáticos alrededor del mundo aspiran a una presentación musical en vivo, pero esa información aún no está confirmada.

Ya que la presencia de BTS en los Grammy 2019 ha generado distintos comentarios en las redes sociales. La organización quiso tranquilizar a las Army's con una fotografía. En ella se revela que la agrupación de K-pop se sentará junto a las cantantes Camila Cabello, Miley Cyrus y Dolly Parton.

BTS compite en los Grammy 2019 con las siguientes agrupaciones

"Be the Cowboy" de Mitski

"Masseduction" de St. Vincent

"The Offering" de The Chairman

"Well Kept Thing" de Foxhole

¿A qué hora empezará los Premios Grammy 2019 para ver a BTS?

Perú: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Estados Unidos: 7:00 p.m.

¿Cómo puedo ver los Grammy 2019?

La ceremonia de los Grammy 2019 se emitirá por CBS, TNT y TNT Series para Latinoamérica este domingo 10 de febrero a las 7:00 p.m. (hora peruana) solo para Perú.

Sobre BTS

BTS es un grupo de Kpop surcoreano formado por Big Hit Entertainment. Está compuesto por siete integrantes: Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. Debutaron el 12 de junio de 2013 con la canción "No More Dream" incluida en su primer sencillo "2 Cool 4 Skool".

Su estreno en Japón se produjo con la versión en japonés de "No More Dream" el 4 de junio de 2014. El nombre del club de fans oficial es A.R.M.Y, acrónimo de Adorable Representative MC for Youth.

Los integrantes de BTS, grupo de Kpop

Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook forman BTS, la banda de K-pop que está cambiando el paradigma del pop en el mundo. Saltaron a la fama en 2013 con el tema "No More Dream" y, desde ese momento, sus canciones y coreografías se multiplicaron en YouTube y otras redes sociales.

'Idol' de BTS en YouTube