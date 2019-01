Romina Lozano rompió su silencio tras polémica foto compartida por Jessica Newton

Romina Lozano regresó de vacaciones y fue cuestionada por todo lo sucedido con Jessica Newton al finalizar el Miss Universo. Como se recuerda la organizadora del Miss Perú publicó un agradecimiento a Romina por su paso en el certamen de belleza, sin embargo la foto que compartió fue cuestionada por muchos cibernautas, inclusive la hermana de la reina de belleza no dudo en emitir su opinión.

"Se nota cuánto quiere a Romina, ¿Con tantas fotos de buena calidad y donde Romina sale muy bien escoges esta?", fue lo que escribió Cinthia Lozano. Pero, la exparticipante del Miss Universo no habló al respecto, hasta hoy.

"Mi hermana hizo el comentario por una foto, que yo también pienso que no fue la adecuada, no me veo así, pero como digo estos temas los voy a tener que aclarar con las personas involucradas", señaló la reina al diario 'Ojo'.

Cuando le preguntaron si la considera su amiga, la modelo fue tajante al responder: "Fue una buena profesora en esta etapa", volvió a ser consultada por la fotografía y si el hecho que la publicara la decepcionó a lo que ella respondió que no la decepcione, pero que si le hubiera gustado otra, pero ella no sabe las razones por las que Jessica la eligió: "Tal vez a ella le gustó y a ni por ejemplo no, todos opinamos distinto", finalizó Romina.

Aprovechó la entrevista para hablar de su futuro, que al parecer estaría ligado con la conducción de algún programa en América Televisión.