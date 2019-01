De la bisexualidad de Pablo Perroni a la pelea de Thalía y Paulina Rubio, ex Timbiriches

Pablo Perroni, reconocido actor mexicano, reveló su orientación sexual mediante conferencia y anunció que se divorciaría de Mariana Garza, ex integrante de 'Timbiriche', lo que ha generado una ola de críticas y pronunciamientos de diversas figuras mexicanas.

Luego de ello, fanáticos del grupo 'Timbiriche' han sacado a la luz la enemistad que las cantantes Thalía y Paulina Rubio mantienen desde la década de los 80.

Pablo Perroni admite su bisexualidad y Mariana Garza confirma separación

Esta semana, la revista TV Notas reveló que Pablo Perroni había sido infiel a Mariana Garza con otros hombres, difusión que orilló a la pareja a realizar una conferencia de prensa para aclarar la bisexualidad del actor de 44 años y su separación con la ex 'Timbiriche'.

"Yo soy un ser humano que me enamoró de otro ser humano. Me he enamorado de un hombre y me he enamorado de una mujer. Y me puedo volver a enamorar de una mujer o me puedo volver a enamorar de un hombre. Estamos en 2019", expresó Pablo Perroni.

En esa misma línea, la actriz que debutó siendo una niña en la banda mexicana 'Timbiriche', reveló que la relación de pareja cambió, pero que siempre existirá amor, admiración, respeto y aceptación.

"El amor se transformó, regresamos a ser amigos después de ser todo lo que hemos sido. Es una manera distinta, es una transformación, tenemos una hija, tenemos unos espacios hermosos y por eso y por muchas cosas que nos unen vamos a continuar haciendo lo que sabemos hacer como equipo", admitió Mariana Garza.

La perpetua rivalidad entre Thalía y Paulina Rubio

Las pleitos entre Thalía y Paulina Rubio data desde la década de los 80, cuando la intérprete de 'No me acuerdo', tema que canta con Natti Natasha, se convirtió en bailarina de la obra musical Veselina, la cual era protagonizada por los integrantes de 'Timbiriche'.

El talento de la actriz de 'María, la del barrio' le ayudó a obtener el protagónico de la puesta en escena y después ingresar al icónico grupo juvenil, momento en que marcó el inicio de su eterna rivalidad con la 'Chica dorada'.

En un concierto en Toluca, Paulina Rubio le desconectó el micrófono a Thalía, quien al percatarse intentó arrebatarle el micro a su compañera, lo que desencadenó un bochornoso momento que implicaron, gritos, golpes y jalones de cabello que terminó minutos después de ser trasladas a su camioneta.

Desde ese momento la rivalidad no ha cesado hasta la fecha. Ahora, Thalía y Paulina Rubio se les aprecia enviándose indirectas en redes sociales.

Mariana Garza y Eduardo Capetillo

Se dice que el tema "Besos de ceniza, alma quebradiza.." fue inspirada en las múltiples ocasiones en que Eduardo Capetillo le fue infiel a Mariana Garza cuando compartían créditos en la banda mexicana Timbiriche.

En aquel entonces, Mariana Garza jamás imagino que la historia se volvería a repetir. Pablo Perroni le fue infiel, pero con otros hombres, caso diferente a la actual pareja Bibi Gaytán, acción que no deja de ser criticada por la sociedad.

Historia de Amor entre Pablo Perroni y Mariana Garza