Karol G acusada de "doble moral" por foto desnuda en la cama con Anuel AA 

Instagram se remeció con la publicación de Anuel AA y la cantante Karol G en la cama, ya que ambos intérpretes posaron completamente desnudos en la captura íntima que se viralizó en todos los portales de espectáculos. La imagen terminó llevando al ojo de la tormenta a la artista, ya que fue acusada de "doble moral" por la foto.

Como se sabe, Karol G se ha caracterizado por hablar contra los estereotipos de sexo, drogas y otras cosas en la música que sus colegas tienden a usar para llamar la atención, por ello incluso consideró a algunos cantantes como "doble moral", sin imaginar que sus palabras serían usadas en contra suya.

“Yo creo que no hay necesidad, la canción ya es un hit, no hay necesidad que en ella nosotros nos digamos de una forma tan fuerte, no puedes decir (que somos) sexys, que tienes intimidad, o algo atrevido o lo que sea, pero utilizar cosas tan directas, y para qué vamos a decir que fumamos marihuana si nosotros no lo hacemos. Darle a la gente una imagen que uno no es para qué”, fueron las declaraciones de la intérprete en 'Despierta América', programa que difundió sus palabras en su cuenta de Instagram.

Como era de esperarse, muchos de sus detractores no dudaron en opinar tras la publicación de Instagram, donde Karol G critica la letra del tema de Becky G. “Ella debe tener en cuenta que es una figura pública, muchas niñas la siguen y perciben lo que ella transmite, como cantante su objetivo es llevar alegría, respeto y ser consecuente con lo que dice o piensa”, expresa una usuaria, mientras que otra sentencia: “Queremos a nuestra Karol de antes”.

Los usuarios destacaron que la colombiana estaría usando su relación para promocionar su música, ya que la instantánea fue compartida como adelanto de su nueva producción 'Secreto', la cual saldría a la luz el próximo 15 de enero.