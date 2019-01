Anuel AA publica video con Karol G en la cama y los califican de ridículos

Anuel AA y Karol G siguen dando de qué hablar en Instagram. Esta vez, el cantante puertorriqueño y la colombiana dieron de qué hablar al grabarse desde la comodidad de su cama.

"¿Pero por qué siempre me tienes que lamer? Jajajaja #secreto - @anuel_2blea @karolg 15/01/19 #Enero15 #RealHastaLaMuerte", fue la descripción del video compartido por Anuel AA.

Según se pudo ver, Anuel AA abrazaba a Karol G y de un momento a otro comenzó a invadirla de besos para posteriormente pasar su lengua en el rostro de la cantante.

Karol G no estuvo a gusto con el comportamiento de Anuel AA y expresó lo siguiente: "Pero por qué siempre me tienes que lamer, osea no puedes hacer algo más lindo como un besito".

Fue la propia Karol G quien registró ese momento bajo el reflejo de un espejo, pero fue Anuel AA quien se encargó en compartirlo. Ante esta publicación, los usuarios de Instagram no se hicieron esperar y expresaron su repudio por lo publicado en redes sociales.

"Por qué Anuel es un perro", "Dios mío usen la plata para educarse", "ese hombre está loco", "ridículos", "que el amor fluya y que nada influya", "ya me aburren" y "apuesto que todas las mujeres están esperando aver cuánto va a durar está relación", se pudo leer entre los comentarios.

Foto navideña de Karol G y Anuel AA

Los cantantes Karol G y Anuel AA se han convertido en una de las parejas más populares en el mundo de la música, pues desde que ambos se dieron apasionado beso durante concierto en Nueva York, que luego la intérprete de "Mi cama" compartió en su cuenta de Instagram, ha generado distintas emociones en sus fieles fanáticos que no pasan desapercibido alguna actividad de cada uno de ellos.

Y la reciente publicación que hizo el artista puertorriqueño, con motivo de celebrar la Navidad, en la que hizo referencia de lo importante que es valorar a la familia y a esas personas que Dios decide poner en el camino, conmovió a sus seguidores.

"Lo más importante en la vida es la familia, valoren a sus familias y a sus seres queridos que son los únicos que te van amar contra viento y marea, no importa lo que pase. Valoren a las personas que Dios pone en sus vidas, que la lealtad también los hace familia", inició su texto Anuel AA,pareja de la cantante colombiana Karol G, en su cuenta de Instagram.