Karol G comparte foto íntima junto a Anuel AA y desata euforia en Instagram

La pareja del momento, Karol G y Anuel AA, elevaron la temperatura de sus fieles seguidores en Instagram luego que la cantante colombiana publicara una foto donde ambos salen en íntima escena.

La intérprete de "Mi cama" decidió despedirse del último fin de semana del 2018 demostrando la química que hay entre ella y su novio puertorriqueno, no solo en el escenario sino también cuando tienen que realizar escenas comprometedoras para un nuevo videoclip.

Así lo demuestra la última foto semidesnuda que la cantante Karol G subió en su cuenta de Instagram, donde cuenta con cerca de 11 millones de seguidores. En la instantánea se observa a la joven de 27 años, en la cama, luciendo solo con ropa interior y y tratando de acomodarse el cabello. Mientras que el cantante de trap la abraza y con su cabeza cubre parte de los senos de su novia, y al mismo tiempo está con su celular para tomar la foto.

"Bellos, hacen linda pareja, duela a quien le duela. me encantan", "El bebesito y la bebesita. Qué importa lo que digan los demás", fueron los mensajes que escribieron los seguidores de Karol G.

Mientras que otros usuarios no se mostraron de acuerdo con esta publicación, pues confiaban que ella sería una artista mucho más discreta con las fotos que sube y sería diferente a las demás que comparten imágenes semidesnudas para ganar mayor popularidad.

"Ya mismo té dejo de seguir Karol G, te creí más reservada, en el fondo te degradas con esta foto. No mi hija, piensa. Así hubieras salido sola no se ve tan mal@", "Hay un límite &' ella no cruzó... Esta bien que haya tenido intimidad con el,pero no era para hacerlo público ... Cada vez estoy más decepcionada de los dos!", comentaron algunos de los seguidores de la cantante colombiana en su cuenta de Instagram.

Foto que compartió Karol G en Instagram

Algunos comentarios que recibió Karol G tras publicar foto

Vale recordar que Karol G y Anuel AA dejaron impactados a sus fanáticos luego que en pleno concierto ambos se dieran un apasionado beso. Una escena que quizá muchos esperaban, pues desde hace algún tiempo se especulaba que entre ellos había un romance, y con esta comprometedora imagen despistaban todos los rumores. Desde entonces, la pareja ha compartido fotos donde lucen juntos, incluso se fueron hasta Colorado (Estados Unidos) para disfrutar de unos días de vacaciones.

