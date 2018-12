Difunden video de Juan Darthés tocando indebidamente a compañera de conducción

Una imagen vale más que mil palabras. En redes sociales se viene difundiendo un video donde se logra ver que el actor Juan Darthés toca indebidamente a su compañera de conducción.

Se trata de un video del año 2009, donde el actor comparte conducción con Alicia Poletto en los premios Martín Fierro que se realizó en Córdoba.

Según se pudo ver en el polémico video, el actor tomó por la cintura a la conductora cordobesa sin su consentimiento. Alicia Poletto lo mira fijamente y le saca la mano en plena ceremonia que se transmitía en televisión.

Este polémico video se difunde luego que Thelma Fardín denunció a Juan Darthés por abusar de ella cuando tenía 16 años y él 45 durante una gira de la telenovela ‘Patito Feo’ por Nicaragua, el actor nacido en Brasil se pronunció a través de su cuenta de Twitter y señaló que las acusaciones de la joven de 26 años son “falsas”, pero no solo eso, su abogado indicó que su cliente "se enteró de la denuncia por los medios".

La versión del actor Juan Darthés

Darthés dio su versión en una entrevista exclusiva para el periodista Mauro Viale en “Más que Noticias” de A24 y negó la acusación de violación de la actriz de ‘Patito feo’, Thelma Fardin, quien lo denunció en una conferencia de prensa junto al colectivo Actrices Argentinas.

Además sostuvo que Calu Rivero, Anita Coacci, Natalia Juncos, quienes también le apuntaron como un acosador, mienten. "Nunca violé ni acosé a nadie. No existió lo de la violación. Tengo una bronca increíble", sostuvo indignado y desencajado el actor brasileño y agregó: "Cuando vi la denuncia, dije 'yo estoy muerto'.

Según Juan Darthés, Thelma Fardin tocó a su puerta en aquella ocasión en Nicaragua. "Ella golpeó la puerta de mi habitación. Se me insinuó, me quiso dar un beso. Yo te digo mi verdad. Yo la saqué, le dije 'estás loca, tenés novio'. Yo le dije 'tenés la edad de mis hijos'", narró el actor.

Asimismo, el actor sostuvo que no entiende por qué la joven de 26 años lo acusa y habla luego de 9 años. "No tengo idea de por qué hace lo que hace. Si yo fuera el país, también lo creería, más con 100 mujeres diciéndolo... Con toda la cadena nacional, la gente iba a seguir hablando de mí mier... Pero no me ​borré, estoy acá. Si esto fuera cierto, soy el primero que me mato", dijo el actor.