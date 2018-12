Juan Darthés fue internado en clínica tras acusación de abuso sexual de Thelma Fardin [VIDEO]

En conferencia de prensa y al lado del colectivo 'Actrices Argentinas', la actriz, Thelma Fardin hizo pública la denuncia de violación en contra del actor Juan Darthés.

Con un video que conmovió a Latinoamérica, la actriz cuenta que cuando tenía 16 años el actor abusó de ella cuando se encontraban en una gira en Nicaragua. "Él me dijo que se lo tocara (el pene) y enseguida me tiró en la cama y empezó a practicarme sexo oral. Yo le decía que no", afirmó la joven actriz y enseguida añadió que después él la "penetró".

Juan Darthés se encuentra internado en un hospital

Después de la denuncia, trascendió que Juan Darthés fue internado en el 'Sanatorio de La Trinidad' en San Isidro, Buenos Aires. Se conoce que el actor habría sufrido una subida de presión a raíz de lo que sucedió luego de la conferencia de prensa en la que se expuso el caso. Se desconoce si el parte médico se hará público en algún momento. La familia del actor no se encontraría a su lado en el hospital

En el 2013, cuando Darthés fue acusado por Calu Rivero de actitudes impropias durante la grabación de escenas, su esposa María Leone desestimó los rumores y respaldó al actor, "Mirá… son rumores y supuestos, no te puedo decir nada. Es ‘habría’, ‘supuesto’, son rumores. Por supuesto que algo escuché, pero está todo bien. Sé lo mismo que vos y no existe nada, es una mentira".

Además comentó cómo lo había tomado la familia: “Sí, lo hablamos con Juan, pero cuando las cosas no tienen sustento, las comentás como cualquier cosa. Estamos acostumbrados a estas cosas, te podés reír y decís: ‘Mirá vos’. No vas a salir a contestar esto porque no tiene ningún sentido. Nada…”, sentenció.

Declaraciones de Thelma Fardín

