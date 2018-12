Se filtra chat privado de Juan Darthés con amigos tras denuncia de Thelma Fardin [VIDEO]

Después que Thelma Fardin denunciara públicamente y penalmente que fue violada por Juan Darthés durante una gira con el elenco de ‘Patito Feo’ por Nicaragua, el actor brasileño le envió un mensaje vía WhatsApp a su círculo íntimo de amigos para contar su verdad. Aunque su intención era que la conversación no saliera a la luz, llegó a manos del periodista argentino Jorge Rial, quien lo mostró en su programa “Intrusos” el último miércoles.

"La gente juzga con un mínimo conocimiento sobre una cuestión, con sólo ver un video de un minuto, con sólo un comentario", señala en las primeras líneas en su defensa el actor de “Dulce amor”. Darthés asegura que él también busca "justicia" y "que se haga el bien social". "Lo único que estamos logrando es herir a una persona, arruinar su carrera y separar a su familia", dice.

Juan Darthés asegura que no ha cometido ningún acto de abuso sexual contra Thelma Fardin. "Defendamos nuestros derechos, ayudemos a concientizar, a establecer límites, mejorar la educación sexual pero no a costa de la vida de una persona que hoy es inocente", sentencia.

Ante esto, el actor brasileño le dio una entrevista exclusiva a su amigo Mauro Viale para A24 que será trasmitida este jueves en "Más que Noticias". El conductor de TV contó que el actor está “Muerto en vida”. “Da una versión totalmente diferente. Fue en su casa de Nordelta, estaba con los dos hijos. Le pregunté por la versión de Thelma y él dio otra versión. Dice ‘estoy muerto en vida’ varias veces, no sabe para dónde ir y asegura que la versión es diferente. Yo hice una nota objetiva, puse el micrófono y pregunté. Se terminó ahí. Yo no opino”, comentó Viale.

“Los hijos hicieron un reclamo, un reclamo a mí. No querían que se hiciera la nota. A María, la mujer de Juan, no la conozco. Cuanto terminó la nota, pensé que no iba a poder salir la nota. Fue muy tenso todo, pero trajimos la nota igual. Creo que él no está en condiciones de hablar mucho, pero tenía ganas de hablar. Él está como para preocuparse. Dice varias veces ’estoy muerto, yo ya terminé, estoy muerto. A mí no me importa nada’. Tienen que estar cerca de él, los chicos están, a la mujer no la vi. Los chicos estaban al lado de él cuidándolo. La nota dura 20 minutos y no tuve ninguna condición”, completó el periodista.

Luego minutos después vía Twitter Juan Darthés confirmó la entrevista y aseguró estar dolido por la situación. “Estoy profundamente dolido e indignado. No cabe más dolor. Hoy grabé una nota con Mauro Viable para contar mi verdad que es totalmente distinta de la que se escuchó. Pero es la verdad”, publicó el actor.





Chat de Juan Darthés con amigos