Natalia Juncos, otra actriz víctima de acoso sexual por Juan Darthés, se pronuncia [VIDEO]

El ambiente artístico argentino quedó conmocionado por la denuncia pública que hizo Thelma Fardin en contra de su excompañero Juan Darthés, a quien acusó de violación cuando ella tenía 16 años, y estaban en una gira con el elenco de 'Patito Feo' en Nicaragua.

Su desgarrador relato que hizo la joven de 26 años mediante un video -donde cuenta el terror que le tocó vivir- y en una conferencia de prensa acompañada del colectivo Actrices Argentinas ha generado que Natalia Juncos, quien denunció en el 2017 de haber sido acosada sexualmente por Juan Darthés durante su participación en la novela 'Se dice amor' en el 2005, pero no le creyeron; se animara declaras tras la valentía de Thelma Fardín .

"Creo todo lo que dijo Thelma, la acompaño totalmente. Estamos unidas en esto", señaló la actriz en una entrevista para Eltrecetv al salir de la conferencia de la ex de 'Patito Feo'.

"Lo peor que hice fue callarme, no hacer nada, callarme y después, en el momento adecuado, pude decir algo...Después dejas de laborar, dejas de hacer cosas, dejas de tener fe".

Y cuando le preguntaron si el actor había utilizado "su poder" para callarla, Natalia Juncos dijo una contundente respuesta: "A todas nos quiso callar".

El año pasado la actriz Natalia Juncos relató cómo sucedieron los hechos con Juan Darthés, y reveló que por temor a al qué dirán no hizo la denuncia en su momento.

"Yo tenía puesto un vestido corto, debajo de la cola, muy sexy. Antes de filmar, me tocó con el dedo índice y me lo pasó desde la nuca, hasta donde comienza el fémur, y me dice ‘Ay cómo me calentás’, me doy vuelta y me dice ‘mirá cómo me ponés’ y me muestra la erección que tuvo. Me quedé estupefacta", dijo en algún momento Natalia Junco en declaraciones a Cadena 3.

Cabe mencionar que además de Thelma Fardín y Natalia Juncos, Calu Rivero y Ana Coacci son otras dos actrices que denunciaron al actor Juan Darthés por acoso.

Declaraciones de Natalia Junco tras denuncia de Thelma Fardín

Natalia Junco denuncia a Juan Darthés