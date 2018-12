Beto Ortiz: “Amo a Carla García pero no a su padre. No es un santo”⁩ [VIDEO]

Para nadie es un secreto que Beto Ortiz es muy amigo de Carla García, hija de Alan García. Sin embargo en redes sociales le siguen exigiendo que sea un periodista objetivo y que se manifieste sobre los últimos acontecimientos en torno al exmandatario.

Después de los cuestionamientos, el periodista utilizó varios minutos de su programa ‘Beto a saber’ para defenderse y dejar en claro su posición sobre la situación del líder aprista. “Tienen razón, tienen razón en reclamar. Yo esta noche voy a hablar de Alan García, voy a escuchar este clamor popular y voy a hablar de Alan García”, dijo antes de explayarse sobre el tema el último martes.

En un largo monólogo, Beto Ortiz aseguró que no habla sobre García, como se lo piden sus seguidores, por dos razones: la primera es para que García le conceda una entrevista. “Quiero que venga al programa, pero uno no le menta la madre a una persona a la que le va a invitar a cenar”, indicó.

“Yo he estado haciendo lo necesario para que el señor García considere que esta tribuna podría ser el espacio en el cual él podría dirigirse al país”, añadió antes de recordar que dejó hablar al secretario personal del expresidente.

El comunicador de ‘Beto a saber’ aceptó que la segunda razón por la que no habla de Alan García tiene que ver con su amistad con Carla García.

"Todos ustedes lo saben. Soy mejor amigo de su hija Carla García. Nos queremos un montón, y esto puede representar un conflicto de intereses. Es imposible ser objetivo cuando uno sabe que va a afectar a una persona a la que uno ama. Yo amo a Carla García, pero no amo a su papá”, expresó el periodista durante su monólogo en ATV.

“Yo no creo que Alan García no sea un santo varón. Claro que no. Yo dudo, yo sospecho, yo malicio como todos ustedes. Pero las dudas, las sospechas y las malicias no es periodismo. No tengo las pruebas, pero me encantaría tenerlas", dijo sobre el expresidente.

Beto Ortiz volvió a insistir que es amigo de Carla García, no de su familia. Finalmente dejó en claro que su amistad con la hija de Alan es mucho más fuerte. “Si tuviera que escoger entre este programa, escojo a Carla; si tuviera que escoger entre la televisión y Carla, escojo a Carla; si tengo que escoger a ustedes y el Perú y Carla, escojo a Carla. ¿Eso es objetividad periodística? No, es absolutamente subjetivo. Ese soy yo y esa es mi circunstancia”, concluyó.