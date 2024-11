¿Elon Musk compra McDonald’s? Esto se sabe de la supuesta adquisición del CEO de Tesla a la empresa de comida rápida

Recientemente, se difundió en redes sociales que Elon Musk, el multimillonario detrás de Tesla y X, anunció la compra de la cadena de comida rápida McDonald’s. "Elon Musk: ‘Estoy comprando oficialmente McDonalds’" comparten varias publicaciones en línea, sin embargo, esta información es completamente falsa y carece de fundamento.

Las publicaciones que aseguran esta adquisición fueron desmentidas por múltiples verificadores de hechos, quienes confirmaron que las imágenes que acompañan estas afirmaciones fueron generadas por inteligencia artificial. La desinformación en torno a Elon Musk aumentaron tras la victoria de Donald Trump en las elecciones y el nombramiento del líder de Tesla en un nuevo departamento gubernamental.

Elon Musk envuelto en más de una 'compra'

Las redes sociales fueron caldo de cultivo para la difusión de estos rumores. En este caso, la afirmación de que Musk está comprando McDonald’s se viralizó, pero no hay evidencia que respalde tal declaración. Además, la verificación de las imágenes utilizadas en estas publicaciones revelaron que fueron creadas digitalmente, lo que refuerza la idea de que se trata de un intento de manipulación.

No obstante, esta no es la primera vez que se vincula a Musk con la compra de alguna marca gigante como lo es McDonalds. Solo unas semanas atrás, el multimillonario parte de la noticia que lo hacía como acreedor de la marca automovilística Ford, empresa con la que sí mantienen vínculos empresariales, pero que no es parte de sus múltiples bienes.

Las redes sociales fueron caldo de cultivo para la difusión de estos rumores. Foto: EFE.



Evidencia manipulada

El detector de contenidos TrueMedia señaló que las imágenes que acompañan la noticia de la compra de McDonald’s presentan “evidencia sustancial de manipulación”. Este análisis sugiere que las imágenes fueron creadas con fines humorísticos o satíricos, combinando elementos reconocibles como Elon Musk y la famosa cadena de comida rápida.

Otro detector, Is It AI?, también indicó que hay un 80% de probabilidad de que las imágenes de Musk hayan sido generadas por inteligencia artificial. Esto terminaría por confirmar que la información vertida en torno a estas imágenes es, por lo menos, dudosa.