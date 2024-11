Barcelona vs Celta de Vigo EN VIVO: ¿cómo ver ONLINE el duelo por LaLiga de España?

Barcelona vs Celta de Vigo se enfrentan EN VIVO este sábado 23 de noviembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana) por la jornada 14 de LaLiga de España 2024-2025. Este cotejo se disputará en el Estadio de Balaídos y será transmitido por la señal de DirecTV Sports. Además, puedes seguir todas las incidencias del encuentro a través de la página web de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Barcelona vs Celta de Vigo?

El encuentro entre Barcelona vs Celta de Vigo empezará a las 3.00 p. m. en territorio peruano. Revisa el horario de este duelo según tu zona geográfica.

Costa Rica, México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 3.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Qué canal transmite el Barcelona vs Celta de Vigo?

El encuentro entre Barcelona vs Celta de Vigo será transmitido por la señal de DSports para todo el territorio sudamericano.

¿Qué canal es DSports?

Argentina: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Chile: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Colombia: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Ecuador: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Perú: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Uruguay: canal 610 (SD) y 1610 (HD)

Venezuela: canal 610 (SD) y 1610 (HD).

¿Dónde ver Barcelona vs Celta de Vigo ONLINE?

Si no quieres perderte el Barcelona vs Celta de Vigo, por internet, suscríbete al servicio de streaming DirecTV GO (DGO), en cuya plataforma tendrás acceso a todo el contenido de DirecTV Sports. Si no puedes costearlo, también tienes la opción de informarte con la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes.

Barcelona vs Celta de Vigo: previa

El Barcelona, líder de LaLiga EA Sports 2024-25 con 33 puntos, sufrió una derrota por 1-0 ante la Real Sociedad, sumando así su segunda caída en el torneo español. El equipo dirigido por Hansi Flick puso fin a una racha de siete victorias consecutivas y fue el primer partido oficial en el que no lograron anotar en lo que va de la presente temporada.

Para el próximo encuentro en Vigo, el entrenador azulgrana espera contar con Robert Lewandowski, quien se perdió el último partido de la fecha FIFA con Polonia debido a un golpe en la espalda sufrido durante el compromiso en San Sebastián. Además, se aguarda el regreso de Eric García, quien ha estado lesionado en el aductor derecho desde finales de octubre.

Por otro lado, Lamine Yamal sigue en proceso de recuperación de una lesión de grado 1 en la sindesmosis del tobillo derecho y se espera que vuelva en un plazo de dos semanas. Flick tampoco podrá contar con Ansu Fati, quien sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral del muslo derecho.

En cuanto al Celta de Vigo, ubicado en la posición 11 con 17 unidades, logró un empate 2-2 contra el Real Betis en el Benito Villamarín gracias a los goles de Javier Rodríguez y Anastasios Douvikas. El equipo dirigido por Claudio Giráldez acumula tres partidos consecutivos sin perder y busca mantener esta buena racha ante su afición.

Barcelona vs Celta de Vigo: posibles alineaciones