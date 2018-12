Aída Martínez arremete contra Aneth Acosta por problemas del pasado [VIDEO]

Aída Martínez no se guardo nada y reveló detalles del fin de su amistad con la influencer Aneth Acosta. A través de Instarándula, programa de Samuel Suárez, la arequipeña contó por qué se fue a las manos con la bloguera en febrero de este año. Además se refiero a ella con duros calificativos.

Samuel le preguntó a Aída por su amistad con Stephanie Valenzuela a lo que ella respondió que por la culpa de la Aneth Acosta su relación con la popular 'Steph' se vio dañada. "(Aneth) Era mi 'pinky' hasta que me traicionó y pasó lo que pasó y tuve que darle su merecidito en el canal".

Luego usó el adjetivo arribista para referirse a la examiga de Antonio Pavón, agregó además que no es querida por muchas personas y que la llaman a participar en distintos programas de televisión por su 'lengua', se refirió también que no le cae bien y no le caerá bien nunca.

Su pelea con la influencer inició cuando grabó unas llamadas que ella le hizo, en las que tenía opiniones sobre Stephanie Valenzuela. "Las grabó siendo mi amiga donde yo converso un tema de Stephanie con ella, muy privado, y ella se las reproduce a Stephanie como 'metiéndole candela'... pero en ningún momento hable mal simplemente dije dos o tres cosas que yo pensaba y ella me hizo quedar mal".

Estas fueron las palabras de Aída García sobre Aneth Acosta

Señaló también que todos saben lo que hace ella con el único objetivo de ganar público. Sin embargo, Aída Martínez aclara que ella se siente tranquila porque jamás le hizo daño a Aneth Acosta.