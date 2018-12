Natalia Oreiro, grabó clip en Rusia |VIDEO

Para nadie es un secreto que Natalia Oreiro es una diva en Rusia. Sus fans se cuentan por millones y, prácticamente, es considerada 'hija predilecta'. Como parte de ese cariño recíproco, es que la actriz y cantante acaba de grabar su reciente video clip, en una trama que se desarrolla en los años 90, en el pueblo ficticio de 'Oreirovo' de dicho país.

Allí, tres muchachas sueñan con ser parecidas a su ídolo Natalia Oreiro. Una de las fans le escribe una carta, y ella realmente llega al pueblo y organiza una fiesta con las jóvenes rusas, bailando y tomando fotos con una alfombra en la pared de fondo, símbolo de esta época en Rusia. Más tarde, deciden organizar una fiesta de Año Nuevo, decoran el salón de una casa de cultura local, colocan el árbol de Navidad e invitan a los locales. Según el canal de televisión ruso 360, en el vídeo sale solo la gente del pueblo de Balashija, donde se grabó.

'To Russia with Love', nombre del video, no es el primer trabajo de Oreiro, en el que la artista canta en ruso. Ya hace unos meses, protagonizó el vídeo 'United by love' para el Mundial 2018 que se celebró en Rusia. Además, la cantante admitió que le encantan las canciones infantiles rusas. También interpretó el tema en español e inglés. Natalia Oreiro se hizo famosa en Rusia tras el estreno de la telenovela argentina 'Muñeca brava' de los años 1998-1999 protagonizada por la actriz uruguaya. Por primera vez se emitió por la televisión rusa en los años 1999-2000. Desde entonces, Oreiro se adueño de los corazones de miles de seguidores rusos que la siguen admirando hasta el día de hoy.