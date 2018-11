Roger Waters repetirá llamado

El exlíder de Pink Floyd Roger Waters llegó a Lima el jueves por la mañana, en medio de una gran expectativa porque se espera que repita –o supere– el celebrado concierto que ofreció en Perú en el 2007. Además, su presentación tendrá un añadido, la frase #FujimoriNuncaMás se extenderá en la pantalla del estadio Monumental. ¿La razón? Con el tour ‘Us + Them’, el músico ha opinado de la política mundial.

“Sabemos desde hace mucho tiempo que no hay apariencias en la política. Todo está comprado y pagado. Puedes hasta comprar congresistas hoy en día”, dijo en una conversación con RPP.

Pero la idea de cuestionar directamente al expresidente Alberto Fujimori –y al partido– partió de los fans de Pink Floyd en el Perú, en octubre, cuando se definía el pedido de prisión preventiva para Keiko Fujimori. A través de las redes sociales, la página oficial pidió a los fans elegir una frase para intentar que esta sea proyectada en el concierto.

“(La frase )estará en la pantalla”, confirmó Waters, quien durante el concierto que ofreció en Sao Paulo ya había proyectado una imagen contra el neofascismo. “Así es como encuentro qué proyectar, la gente me lo dice”, agregó el músico. El club de fans peruanos celebró así: “El impacto fue tan grande que logramos llegar a los oídos de @RogerWaters”. El “impacto” continuó en las redes sociales con miles de interacciones.

En conversación con el medio peruano, el músico recordó su primer concierto en el Perú y la mayor “preocupación” de su público, en ese entonces. “Se hablaba mucho de la discriminación que sufrían los indígenas peruanos. Eso era lo que estaba escrito en el cerdo inflable”.

Como parte de esta “gira política”, Waters también direccionó sus críticas a Donald Trump y al presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro. “La gente que votó por Bolsonaro o Trump... por todos estos fascistas que están apareciendo... votaron por las mismas razones que votaron por Hitler en la Alemania de 1933. Hitler fue elegido democráticamente por la gente buena que pensó que haría a Alemania grandiosa otra vez”.

Además, ayer asistió a un conversatorio invitado por la Federación Palestina del Perú. El año pasado, Waters criticó con dureza a sus colegas Elton John y Thom Yorke de Radiohead (tocó en Tel Aviv), por no tomar una postura a favor de Palestina.

Concierto

Siguiendo con el setlist de sus últimos shows, tocaría en Lima más de 20 canciones. Abriría con Breathe, seguida por One of These Days y Time de Pink Floyd. De su faceta como solista cantaría: Déjà Vu, The Last Refugee y Picture That durante la primera parte del concierto. En la segunda parte vendrían más éxitos de la banda y para el final quedarían Oceans Apart, Part of Me Died y Comfortably Numb, aunque el miércoles, en Chile, sonó The Gunner’s Dream.