Jaden Smith sorprende al revelar públicamente que es pareja de famoso rapero [VIDEO]

El hijo del famoso actor Will Smith, Jaden Smith, sorprendió a todos al pararse sobre un escenario para confesar públicamente su amor a un famoso rapero. El joven usó un micrófono para confirmar que él era su novio y estaba enamorado, pese a las críticas en su contra que podía generar.

Jaden Smith se ha convertido en el centro de atención de las redes sociales por sus inesperadas declaraciones sobre Tyler The Creator, fortaleciendo los rumores sobre sus inclinaciones sexuales que lo relacionaban con otras personas del mismo sexo.

Jaden Smith acudió hace unos días al Camp Flog Gnaw, un festival de música que tiene lugar en Los Ángeles, escenario que escogió para sincerarse públicamente hacia el rapero Tyler The Creator. Ante más de 50.000 personas, Jaden gritó a los cuatro vientos: “Tyler no quiere decirlo, pero Tyler es mi p*** novio y ha sido my p*** novio toda mi p*** vida!”, dijo el joven actor, sorprendiendo a todos los asistentes.

Por si fuera poco, Jaden decidió reafirmar sus palabras a través de las redes sociales, donde escribió un mensaje que dejaba en claro la relación que llevaba con el rapero y afirmó nuevamente que ambos son novios. Ante la publicación que generó todo tipo de reacciones, Tyler respondió: “Haha, tú estás loco”; sin embargo, no negó sus palabras.

Como se recuerda, mucho se habla sobre la orientación sexual del hijo de Will Smith, a quien han relacionado con algunas personas del sexo masculino, pero no fue hasta ayer que el mismo actor salió en público a realizar la importante revelación.