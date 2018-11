Viral en YouTube: Morrissey fue agredido en pleno concierto de San Diego [VIDEO]

Es viral en YouTube. El cantante británico Morrissey fue agredido por un asistente en concierto que se realizó este sábado 10 de noviembre en el Copley Symphony Hall de San Diego, Estados Unidos.

Según informó el portal TMZ, el exvocalista de The Smiths estaba cantando "Every Day Is Like Sunday" cuando unos pocos asistentes al concierto irrumpieron en el escenario, algo habitual en los shows del cantante británico.

El video del preciso instante muestra que un hombre pareció golpear a Morrissey, quien fue inmediatamente retirado del escenario por un miembro de su staff.

Por su parte, el personal de seguridad agarró del cuello al agresor y lo retiró del escenario. Según informes, Morrissey no regresó al escenario para terminar su actuación musical y tampoco se sabe si sufrió alguna herida.

Usualmente "Every Day Is Like Sunday" es el penúltimo tema de la actual gira de Morrissey, antes de cerrar con "How Soon Is Now?", pero esta vez se vivió otra realidad.

Hasta el momento Morrissey no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre esta incómoda situación, pero se sabe que tiene conciertos confirmados en México, Brasil, Argentina y también tocará en Perú este 27 de noviembre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Este tour de Morrissey forma parte de la presentación de su último álbum 'Low in High School', su disco más político.

Cabe recordar que en 2013, el cantante británico tuvo que cancelar dos de sus shows en Lima por problemas de salud.

Morrissey es agredido durante concierto de San Diego: