Maritere critica a juez Concepción Carhuancho y fue comparada con Karina Calmet [VIDEO]

Después que el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra Vicente Silva Checa al considerar que es uno de los principales miembros de la presunta organización criminal enquistada en Fuerza Popular (liderada por Keiko Fujimori), la periodista Maritere Braschi se mostró fastidiada con la actitud del magistrado y en Twitter la critican, hasta la comparan con Karina Calmet.

Esta mañana el programa Reporte Semanal emitió una nota de la última decisión que tomó Richard Concepción Carhuancho sobre Vicente Silva Checa y la conductora de TV Maritere Braschi se mostró disconforme con la actitud del juez pues considera que “solo habla y habla” y distrae a la opinión pública desde hace semanas.

“¿Dónde están los peces gordos? ¿Dónde está (Alejandro) Toledo? ¿Dónde están los que sí recibieron plata de Lava Jato? Meten (a prisión) a Vicente Silva Checa que no manejaba plata, no tenía ni un cargo, que no tenía gente a su cargo ¿O sea, dónde están?. No los perdamos de vista. No nos detengamos. No nos distraigamos con este juez (Richard Concepción Carhuancho) que horas de horas habla, habla, habla. Yo no he encontrado ninguna sola línea que diga que este señor (Vicente Silva Checa) debe estar preso. Lo que deberían estar presos… Vemos la foto de Toledo en restaurantes en Estados Unidos y los que manejaban la construcción, los coimeaba en este país ¿dónde están? Esos son los que deberían sentados ahí y no lo están… Nos estamos distrayendo todos los días, semanas tras semanas escuchando las grandes filosofías del señor juez”, dijo ofuscada Maritere Braschi en su programa de Latina.

Un usuario de Twitter compartió un sustrato de lo que dijo la periodista y muchos recordaron cuando su esposo Mendel Winter Zuzunaga fue sentenciado por actos de corrupción durante el gobierno de Alberto Fujimori. Además, un cibernauta la calificó como “la nueva Karina Calmet”, actriz que se ha declarado simpatizante fujimorista.

Dato

Los hermanos Samuel y Mendel Winter Zuzunaga fueron condenados como cómplices de peculado y coautores del delito de asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, por lo que fueron condenados a 5 años de prisión y al pago solidario de 4 millones 73 mil 407 dólares. Los Winter, en el proceso judicial, admitieron que recibieron más de 3 millones de dólares del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), de manos del asesor presidencial de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, con la finalidad de aumentar el capital social de la Compañía Latinoamericana de Radiodifusión, Canal 2.