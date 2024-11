[GEN TV] Paraguay vs Bolivia EN VIVO: ¿a qué hora ver el partido por las Eliminatorias 2026?

Paraguay vs Bolivia se jugará a partir de las 3.00 p. m. Foto: composición LR/Ariana Espinoza

Paraguay vs Bolivia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 19 de noviembre por las Eliminatorias Sudamericanas 2026. El partido, válido por la fecha 12 del proceso clasificatorio, se llevará a cabo en el Estadio Municipal El Alto, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), 4.00 p. m. (hora boliviana) y 5.00 p. m. (hora paraguaya). La transmisión del compromiso estará a cargo de GEN TV para suelo guaraní. Además, podrás seguirlo por la cobertura ONLINE y GRATIS de La República Deportes con el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del cotejo.

Bolivia vs Paraguay: previa del partido 16:01 ¿Cómo llega Paraguay? Al contrario que Bolivia, Paraguay viene de lograr un triunfazo por remontada ante Argentina con marcador de 2-1. Foto: AFP 15:59 ¿Cómo llega Bolivia? En su último encuentro, la selección boliviana cayó vapuleada 4-0 por Ecuador, en el Estadio Monumental Banco Pichincha. Foto: FEF 15:52 ¿Dónde ver Bolivia vs Paraguay? La transmisión por TV de este cotejo irá por los canales Tigo Sports (en Bolivia), GEN y Unicanal (en Paraguay). 13:36 Historial de Bolivia vs Paraguay De los 10 partidos previos que Bolivia jugó como local contra Paraguay por Eliminatorias, ganó seis veces, empató tres y solo perdió una. Foto: AFP 13:35 ¿Cómo van Bolivia y Paraguay en la tabla de posiciones? Tras los resultados de la fecha anterior, Bolivia descendió puestos y quedó fuera de zona de clasificación. Paraguay, en cambio, sigue firme dentro de los seis primeros lugares de la tabla. Foto: Conmebol 13:34 ¿A qué hora juega Bolivia vs Paraguay? En territorio boliviano, el partido entre altiplánicos y guaraníes se disputará desde las 4.00 p. m. (5.00 p. m. en Paraguay). 11:46 Paraguay entrenó en Cochabamba La Albirroja llegó a territorio boliviano el último domingo por la noche y este lunes entrenó en el estadio Félix Capriles. Fotos: APF 11:42 Bolivia entrenará a puertas abiertas Los hinchas de la selección boliviana podrán presenciar el último entrenamiento del equipo previo al partido contra Paraguay hoy, a partir de las 3.00 p. m. (hora local). Foto: FBF 11:40 ¿Dónde jugarán Bolivia vs Paraguay? El escenario de este partido será el estadio El Alto, imponente recinto ubicado a más de 4.000 metros de altura en la localidad de Villa Ingenio. Foto: FBF 10:30 Paraguay no sabe perder en la era Alfaro Desde que Gustavo Alfaro asumió como DT de la Albirroja, Paraguay lleva una buena racha de cinco partidos consecutivos de eliminatorias sin derrotas: tres victorias y dos empates. ¿Ante Bolivia mantendrá su invicto? Foto: AFP 10:28 Bolivia necesita un triunfo contra Paraguay Tras caer goleado 4-0 en su último partido, ante Ecuador, la Verde salió de zona de clasificación en la tabla de posiciones. Por ello, debe volver a sumar de a tres para seguir prendida en la pelea por clasificar al Mundial. Foto: AFP 10:23 ¿Cuándo juegan Bolivia vs Paraguay? El partido entre la Verde y la Albirroja se disputará este martes 19 de noviembre.

La Verde marcha en la octava casilla con 12 puntos y por el momento están fuera del Mundial. A pesar de haber conectado tres victorias consecutivos, los altiplánicos perdieron ante Argentina y Ecuador con resultados abultados. Por su parte, Paraguay ha encaminado notables triunfos desde la llegada de Gustavo Alfaro y buscará dar el batacazo en la altura.

Paraguay vs Bolivia: ficha del partido

Partido Paraguay vs Bolivia ¿Cuándo? Martes 19 de noviembre 2024 ¿A qué hora? 3.00 p. m. (hora peruana), 4.00 p. m. (hora boliviana) y 5.00 p. m. (hora paraguaya) ¿En qué canal? GEN TV ¿Dónde? Estadio Municipal El Alto

¿A qué hora juegan Paraguay vs Bolivia?

En suelo peruano, el choque entre Paraguay vs Bolivia por la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se disputará a partir de las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México: 2.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Paraguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Paraguay vs Bolivia?

La transmisión del Paraguay vs Bolivia por la fecha 12 de las Eliminatorias 2026 estará a cargo de GEN TV. A continuación, conoce la guía de canales que pasarán el partido según el país:

Argentina: TyC Sports

Bolivia: Tigo Sports

Chile: Mega 2

Colombia: Caracol TV, RCN

Costa Rica: FIFA+

Ecuador: ECDF 2

Paraguay: GEN

Perú: Latina, Movistar Deportes

Venezuela: ByM Sport

Uruguay: AUF TV, Antel TV, DSports

Estados Unidos: Fanatiz PPV.

¿Cómo ver Paraguay vs Bolivia online y gratis?

Si deseas ver Paraguay vs Bolivia ONLINE y GRATIS, podrás hacerlo por la cobertura de La República Deportes. Este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más detalles del compromiso.

Posible formaciones para el Paraguay vs Bolivia

Bolivia : Guillermo Viscarra; Diego Román, Luis Haquín, Marcelo Suárez, José Segredo; Roberto Fernández, Adalid Terrazas, Robson Tome, Gabriel Villamil; Ramiro Vaca, Enzo Monteiro.

: Guillermo Viscarra; Diego Román, Luis Haquín, Marcelo Suárez, José Segredo; Roberto Fernández, Adalid Terrazas, Robson Tome, Gabriel Villamil; Ramiro Vaca, Enzo Monteiro. Paraguay: Roberto Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Andrés Cubas, Diego Gómez, Miguel Almirón, Julio Enciso; Ramón Sosa e Isidro Pitta.

Paraguay vs Bolivia: pronóstico

Según las principales casas de apuestas, Bolivia parte como favorita para imponerse a Paraguay debido principalmente a su localía.

Betsson: gana Bolivia (1,58), empate (3,90), gana Paraguay (6,20)

Bet365: gana Bolivia (1,57), empate (3,80), gana Paraguay (6,25)

Betano: gana Bolivia (1,60), empate (3,85), gana Paraguay (6,10)

1XBet: gana Bolivia (1,65), empate (3,97), gana Paraguay (6,33)

Coolbet: gana Bolivia (1,62), empate (3,85), gana Paraguay (5,95)

Doradobet: gana Bolivia (1,60), empate (3,80), gana Paraguay (6,33).

Historial de Paraguay vs Bolivia

Jugando como local por eliminatorias sudamericanas, Bolivia registra 10 enfrentamientos previos ante Paraguay con un saldo favorable: 6 victorias, 3 empates y una sola derrota. La última vez que jugaron entre sí, rumbo al Mundial Qatar 2022, la Verde goleó por 4-0.

Estadio de Paraguay vs Bolivia

El Estadio Municipal El Alto, recinto ubicado a una altura de 4.150 msnm, será la sede del Bolivia vs Paraguay. También llamado Coloso de Villa Ingenio, este escenario deportivo tiene capacidad para 25.000 espectadores.