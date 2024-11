Después de comentar sobre la serie de Deyvis Orosco, Andrea San Martín sorprendió al confesar que su expareja le envió una carta notarial a uno de sus familiares, revelando que le apena que el cantante haga eso con su primo Bill.



Andrea San Martín expone denuncia de Deyvis Orosco



Este lunes 18 de noviembre, Andrea San Martín, en entrevista con el diario Trome, reveló que Deyvis Orosco llegó a mandarle una carta notarial a su primo Bill, exigiéndole que deje de cantar sus temas. Ante ello, la influencer se mostró apenada por la situación.

“Por ahí hay un tema; supuestamente él viene a ser el productor que va a ayudar a los artistas a salir adelante, pero la realidad es otra”, aclaró la modelo al inicio.



En esa misma línea, Andrea San Martín aseguró que Deyvis Orosco no sería tal y como aparenta, dando más detalles de la denuncia contra Bill.



“Hasta donde tengo entendido, lo máximo que ha hecho es enviar una carta notarial, con pena de privativa de libertad, a su primo que también se dedica a ese rubro, prohibiéndole a nivel internacional tocar ciertas canciones cuando este chico paga los derechos en APDAYC”, añadió en su entrevista.

Andrea San Martín le manda dardo a Deyvis Orosco



Asimismo, Andrea San Martín habría dejado entrever que Deyvis Orosco no apoyaría ni a su propia familia, por lo que no dudó en mandarle un dardo al ‘Bomboncito de la cumbia’.



“Lo conozco desde muy chiquito; él iba a nuestra casa y la verdad, este tipo de situaciones a mí sí me incomoda. He tenido la oportunidad de acompañar a Bill en un concierto y está tratando de salir adelante. Si tú apoyas a otros, deberías empezar con tu familia primero y no cerrarle las puertas como lo estás haciendo, porque eso hace un ser humano que quiere apoyar a quien aprecie, que no es envidioso”, sentenció la influencer.

Sin embargo, Andrea San Martín negó que Bill Orosco le haya contado sobre la carta notarial que le habría mandado Deyvis Orosco.



“No, sé que Bill lo ha querido mantener a nivel privado, pero la verdad es que esto es incómodo. Imagínate prohibirle de puño y letra que no cante algunos temas; es truncarle la carrera al chico que es su familia”, finalizó en su entrevista.