Juliana Oxenford no se contiene y en vivo arremete contra Alejandro Toledo [VIDEO]

El presidente de la República, Martín Vizcarra, sorprendió a todos con sus declaraciones. En entrevista con la periodista Rosa María Palacios, el mandatario se refirió a Alejandro Toledo, quien se encuentra prófugo en Estados Unidos.

El presidente Martín Vizcarra negó que no se estén realizando acciones contra la corrupción y se comprometió a apoyar en el caso de Toledo, quien debe ponerse a derecho por investigaciones sobre el caso Odebrecht.

“Antes de que termine mi mandato, Toledo estará aquí compareciendo ante la justicia", señaló Vizcarra. Además se reafirmó en la lucha que está llevando a cabo su gestión contra los actos de corrupción.

Al respecto, el abogado de Alejandro Toledo, Humberto Benítez, aceptó ser entrevistado por Juliana Oxenford en Latina y no dudó en manifestarse en contra de las declaraciones del presidente peruano, debido a que considera que hay “persecución política” en contra de su defendido.

En medio de la defensa que hizo Humberto Benítez por Toledo, quien tiene dos órdenes de captura en su contra; la periodista de Latina dijo que el expresidente debería comparecer ante la justicia, pues hay más pruebas en contra de él que de cualquier otro investigado por la Comisión Lava Jato.

“No estamos hablando de (Mahatma) Gandhi. No hay un caso más complejo y con más elementos probatorios contra una persona que forma parte de esta enorme investigación Lava Jato y Odrebrech que las que hay en contra de su defendido Alejandro Toledo. Están las cuentas bancarizadas de Josef Maiman”, señaló la periodista de ‘90 Central’.

Cuando Juliana Oxenford preguntó en cuál de las tres versiones que dio Alejandro Toledo se debería de creer, Humberto Benítez resaltó que la que vale es la que ofreció en la Fiscalía. “No, no, no. ¿Puedes mentir descaradamente? No lo sabía”, expresó la periodista algo indignada.

En otro momento, Humberto Benítez aseguró que no le dan las garantías para que Alejandro Toledo se defiende. “¿Cómo le vas a creer a un mentiroso. Primero sé una persona honesta y transparente”, dijo rápidamente la comunicadora.

Antes de acabar la entrevista, Oxenford siguió con los cuestionamientos cuando el letrado dijo que le incomodan las declaraciones de Maiman. “¡Pero qué fresco que és! A mí me incomoda más cómo mintió un presidente en el Congreso de la República”, indicó.