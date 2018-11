Michael Kelly: “Voy a extrañar la soledad de Doug”

Uno de los grandes valores de ‘House of Cards’ ha sido obra del actor Michael Kelly en su interpretación del leal y amenazador ayudante de los Underwood, Doug Stamper. “De una manera divertida, diría que esta temporada, en ausencia de Francis, se trata de esta negociación de: ¿quién fue el mejor socio para Francis y quién realmente fue más leal: Doug o Claire?”, dice Kelly. “Doug es un adicto, y es adicto a la lealtad que le dio a Francis. Esta temporada lo vemos luchando con dónde colocar esa lealtad ahora. Doug se convierte en el centro moral del espectáculo. Creo que lo que Francis y Claire le han hecho a lo largo de los años lo ha obligado a enfrentarse a su humanidad de una manera que otros personajes no lo habían hecho, incluso a las personas a quienes más lastimó. Fue un descubrimiento profundo para nosotros como escritores para esta temporada final”, reflexiona el actor.

Kelly, que recibió tres nominaciones a los Primetime Emmy como mejor actor de reparto, dice que el estado de ánimo de Stamper en los episodios finales de la serie refleja un lado más nuevo, pero igualmente misterioso, del personaje. “Creo que la mejor palabra para describir a Doug al comienzo de la temporada final es ‘perdido’. Durante toda su carrera profesional, él solo ha conocido una cosa, y ha sido leal a una cosa: Francis Underwood”. Y ahora que esa cosa se ha ido, entonces ¿cuál es su propósito?, ¿qué va a hacer él? Y Kelly está de acuerdo con la afirmación de Pugliese de que Doug es “adicto a la lealtad”. “En realidad, diría que es un adicto a todo”, dice.

“Él se obsesiona con todo lo que empieza... ya sea Rachel Posner o Francis. ¡Él no sabe cómo no hacer algo 1.000%, para bien o para mal! Y ahora es la primera vez que no tiene algo que agarrar. Y lo que más quiere es que se proteja su legado”.

Kelly dice que habitar la tranquila y melancólica personalidad de Stamper tuvo un profundo efecto en su propia evolución como intérprete. “Creo que lo más importante que aprendí jugando a ser Doug fue cómo decir algo sin decir nada. Para poder expresarme sin ‘actuar’, descubrí que era un ejercicio increíblemente gratificante”.

En cuanto a lo que Stamper dejó para Kelly, señala un simple regalo de despedida: la soledad. “Creo que extrañaré el aspecto solitario de jugar a Doug. Me encantó estar en Baltimore. Caminaba por el puerto solo. Jugar a Doug fue una buena excusa para estar solo. Y eso lo voy a extrañar a ciencia cierta”. ❧