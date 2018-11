Kim Kardashian se desnuda y muestra sus estrías para promocionar su marca

¿Un ejemplo de autoestima o simplemente publicidad? Kim Kardashian vuelve a acaparar miradas al posar totalmente desnuda, pero a diferencia de sus anteriores destapes artísticos en esta oportunidad mostró su cuerpo sin ningún tipo de edición, por lo que dejó ver sus estrías y un poco de exceso de grasa entre la cintura y cadena (populares ‘rollitos’).

La socialité literalmente realizó 'spam' en Instagram al compartir más de diez fotografías de cuerpos desnudos, incluyendo el suyo. El motivo de esta avalancha de retratos de mujeres mostrando por completo su anatomía forma parte de la campaña publicitaria para el lanzamiento de su nuevo perfume o fragancia ‘KKW Body’.

La primer foto que publicó la integrante de Keeping Up With The Kardashians (KUWTK) causó gran revuelo debido a que se trato de su cuerpo sin algún tipo de edición o sin photoshop, dejando ver las marcas que pudieron haber sido producto de su primer embarazo.

La venta de la fragancia de Kim Kardashian empezó el pasado viernes. La popular Kiki nuevamente sorprende con su estrategia de marketing al lanzar este perfume a puertas del inicio de las compras navideñas alrededor del mundo.

El producto de la esposa de Kanye West contará con nuevas fragancias y el empaque de este será la figura de su propio cuerpo.

Luego de que Kim Kardashian sedujera a sus fans con sus sexys disfraces de Halloween, ahora ha causado gran impacto por su nueva estrategia de marketing para la venta de KKW Body. A continuación, te dejamos las fotos que compartió la socialité en Instagram:

FOTO DE KIM KARDASHIAN