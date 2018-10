Instagram: Lele Pons se disfrazó de la versión más sexy de Angelina Jolie

Lele Pons, la influencer más exitosa de Instagram y del Internet, quiso representar una de las películas más exitosas de la actriz Angelina Jolie a puertas de celebrarse Halloween y sí que lo logró con una fotografía que ya se volvió viral en todas las redes sociales.

"Mr. and Mrs. Smith our version vs. classic version. What are you gonna do for Halloween? (Sr. y Sra. Smith en nuestra versión vs. la clásica versión. Qué vas a hacer para Halloween", fue la descripción que acompañó a la fotografía de Lele Pons.

Tal y cual se puede ver en la descripción de la fotografía de Lele Pons, la celebridad quiso representar una de las escenas más recordadas de 'Sr. y Sra. Smith', exitosa cinta estrenada en el año 2005 y dirigida por el reconocido estadounidense Doug Liman.

Según se pudo ver en la instantánea de Instagram, Lele Pons se lució en camisón de color blanco, tal y como lo hizo Angelina Jolie en la cinta. La youtuber venezolana completó su disfraz de Halloween al lado de su inseparable amigo Twan Kuyper, quien dio vida al actor Brad Pitt.

Recordemos que 'Sr. y Sra. Smith' es una película estadounidense protagonizada por Angelina Jolie y Brad Pitt, fue en esta cinta donde la famosa pareja se conoció y comenzó su historia de amor, pero ello ya es parte del pasado porque cada uno hizo su vida por separado, aunque comparten hijos en común.

Recordemos la película de Angelina Jolie que Lele Pons quiso representar: