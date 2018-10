José José reaparece en revelador audio tras ser 'secuestrado' por su hija [VIDEO]

José José, el 'príncipe de la canción', paralizó a todo México y el mundo del espectáculo tras compartir un revelador audio en sus redes sociales, luego de la polémica generada por los medios, donde aseguraron que había sido "secuestrado" por su hija. Hoy el intérprete rompió su silencio para confesar la verdad de lo que sucede.

Como se recuerda, hace unas semanas el cantante fue portada de muchos medios al revelarse un presunto secuestro por parte de su hija, quien lo tendría cautivo en su casa de Miami. Ante las fuertes acusaciones, José José se pronunció en las redes sociales, donde aclaró cuál es su estado actual de salud y desestimó los comentarios contra su hija Sarita.

En el audio, con voz débil y entre cortada, el cantante afirmó que "está muy bien", incluso dijo que ahora ha subido de peso. "Hola mi familia querida, les habla José José para saludarles para abrazarlos para reportarme con ustedes de que estoy muy bien", indicó el cantante, quien fue intervenido por el cáncer que padecía.

"Gracias a Dios con los cuidados de Sarita mi hija aquí en nuestra casa y quería reportarme también con ustedes que he oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado y eso no es cierto amigos, ella me ha estado cuidando desde que salí del hospital y he ido mejorando poco a poco, subiendo de peso, sintiéndome cada vez mejor", detalló en el audio que compartió en las redes sociales, donde pide no creer los rumores sobre el secuestro.

"Estamos muy contentos, estamos todos siguiendo los tratamientos como debe de ser amigos, así que sepan que estoy muy bien en mi casa con mi hija, con mis médicos, con mis medicinas y con todos mis tratamientos. Gracias por preguntar por mí, les mando un abrazo. Dios los bendiga amigos", finalizó el príncipe de la canción, quien actualmente vive en Estados Unidos con su hija y su familia.

Algunos de sus seguidores no dudaron en expresar su alegría por las buenas noticias que recibieron; sin embargo, otros dejaron entrever que el cantante pudo haber sido obligado a grabar el audio, ya que no aparece su imagen en vídeo, solo la voz.