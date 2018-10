Maluma confirma su retiro de los escenarios con íntima confesión a fans

Feliz con su decisión. El cantante colombiano Maluma se ha convertido en uno de los artistas con mayor cantidad de seguidores en la red social Instagram. El famoso 'pretty boy' no duda en compartir sus mejores momentos arriba del escenario con los miles de usuarios que disfrutan de su música.

En Instagram, plataforma favorita para mostrar sus mejores fotos y videos, el cantante Maluma dio un gran anuncio sobre su presencia en los escenarios. Con una serie de grabaciones que realizó con su celular, el colombiano confirmó que se iba a retirar de los escenarios, pero de una forma temporal.

Maluma explicó a sus seguidores que se encontraba "feliz y agradecido" por el éxito que tuvo el 'Fame Tour' ´por Europa. Se tomó unos minutos para agradecer a todo el equipo que trabajó con él para recorrer el viejo continente con su música. El intérprete de 'Felices los 4' calificó de "inolvidable" la experiencia que tuvo con la gira internacional.

Con el fin de el 'Fame Tour', Maluma se retira de la música por unos meses para pasar tiempo de calidad con su familia y amigos, según comentó a sus fieles seguidores en su cuenta oficial de Instagram. Se sabe que él estará en su casa situada en Medellín, Colombia, donde vive su madre.

"Me hallo, me hallo, me hallo. Cómo te extrañe, Medellín, como te extrañe, casa. La verdad es que me quería despegar de las redes sociales y eso lo voy a hacer. Me voy a tomar un poco de descanso para mí. Quiero estar con mis perros, con mi familia, amigos, y respirar. Me hacia mucha falta de verdad. Me voy a dar un tiempo para mí. Que Dios los bendiga, gracias por ser parte de todo en mi vida. Voy a descansar un poco".