Asia Argento paraliza Hollywood con cruda confesión sexual con menor de edad [FOTOS]

Tras negarlo en muchas oportunidades, la actriz italiana Asia Argento decidió romper su silencio y revelar la verdad detrás del encuentro sexual que tuvo con Jimmy Bennett, un joven actor estadounidense que solo tenía 17 años cuando todo pasó y la acusó por abuso sexual.

Considerada como uno de los rostros principales de 'Me Too', la actriz italiana decidió revelar los detalles del encuentro sexual y confirmar que sí se concretó. Para ello habló para el programa "Non è l'Arena" y reconoció que tuvo sexo con el joven, pese a que al inició negó todos los cargos en su contra.

"Cuando le dije que podíamos hacer una película juntos, se encendió y en ese momento nos abrazamos y empezó a besarme y a tocarme de una manera que no era la de un niño con su madre, sino la de un niño con hormonas locas que tenía un impulso sexual hacia mí", dijo la actriz, sorprendiendo a todos con la crudeza como contaba los hechos.

Argento aseguró que el joven le saltó encima y terminó desnudándola. "Me puso al costado en la cama, se subió encima de mí, hizo lo que tenía que hacer", comentó la artista, quien dio detalles del encuentro íntimo y aclaró que no usaron preservativo.

"Cuando esta cosa de dos minutos terminó, se detuvo a mi lado y le dije: Jimmy, ¿qué hiciste? Nunca pensé en ti así ¿De dónde sacaste esto? Y él me dijo 'he estado pensando en ti en estos términos, eres mi deseo sexual desde que tenía doce años' y sacó un 'selfie'", manifestó en el citado programa, donde aclaró las interrogantes sobre el encuentro sexual cuando ella tenía 37 y Jimmy Bennett solo 17 años.