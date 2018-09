Belinda no es mexicana y tramita su nacionalidad tras polémica de expulsión [FOTOS]

Luego que Belinda fuera acusara de violar artículos constitucionales por su participación en la campaña de Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, en su carrera por la presidencia de México, debido a que es española, la cantante de pop no lo dudó dos veces y se fue a la Secretaría de Gobernación de México para adquirir la nacionalidad del país azteca.

Desde su cuenta de Instagram, la estrella de pop aseguró que continúa con su naturalización. “Continuaré con los trámites de naturalización como otros miembros de mi familia, quienes ya lo concluyeron, porque amamos México y queremos un México mejor”, dijo la cantante a través de su cuenta de Instagram.

Pero no contenta con eso, Belinda, de 29 años, también se pronunció en Twitter. “Ante las notas publicadas recientemente, de las cuales no he sido notificada por autoridad ninguna, decidí acudir a la Secretaría de Gobernación para informarme sobre el asunto. Me manifestaron que de ninguna manera me es aplicable el artículo 33 de la Constitución Mexicana”, dijo.

Además, colgó un par de fotografías del encuentro con las autoridades. “Cuya finalidad atiene a otro tipo de conductas y circunstancias. Por mi parte continuaré con los trámites de naturalización, como otros miembros de mi familia. Quienes ya los concluyeron porque amamos a México y porque, como todos los mexicanos queremos un México mejor”, sostuvo.

Polémica

Se acusó que Belinda apoyó a AMLO, lo que constituye un delito ya que ella es española. Por este hecho fue que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México pedía que se sancionara a la artista por haber violado el artículo 33 de la Constitución Mexicana, el cual establece que ningún extranjero puede entrometerse en la política interna del país. Esto ocasionó que se hablara de una posible expulsión de Belinda del país por su conducta.

Las autoridades también se hicieron presentes en Twitter.