Ricardo Darín: "Es una nube que me va a acompañar toda la vida"

Escándalo lo persigue. Ricardo Darín llegó al Festival de San Sebastián, donde ha presentado el largometraje 'El amor menos pensado', que protagoniza junto a Mercedes Morán y donde no ha podido escapar a la polémica y las preguntas sobre la denuncia que hizo Valeria Bertucelli, quien lo acusó por 'destrato' cuando ambos protagonizaban la obra 'Escenas de la vida conyugal'. En junio pasado, la actriz reveló que había abandonado dicha puesta por dos motivos. "Porque, artísticamente, sentía que la obra se estaba yendo para otro lado, que se había desdibujado, que ya no tenía un lugar. Y profesionalmente, que no estaba siendo tratada como quería. Que había algo del trato donde no la estaba pasando bien", relató la actriz, acusando al actor de 'crear' un plan para sustentar su alejamiento de la obra, aduciendo que ella se había enamorado de él.

Darín, dio una entrevista exclusiva al diario El País, donde ha señalado que "Es una mancha que difícilmente me voy a poder sacar, una nube abstracta que me empaña, porque no hay una acusación formal ni concreta. Es muy difícil defenderse frente a eso, porque la necesidad de defensa pareciera que te obliga a atacar al que te ofende y ese es un juego en el que no voy a entrar. Creo que se ha cometido un error muy grande, que no lo he cometido yo, y es como que una cuestión privada entre colegas de pronto se convierta en un tema público, cinco años después. Necesariamente te lleva a pensar en otro tipo de cosas. Las discusiones entre colegas no pueden conllevar que le ca... la vida a un compañero, con acusaciones abstractas de las que es muy difícil defenderse", agregó al respecto.

El protagonista de títulos como: 'Nueve reinas' y 'Relatos Salvajes', añadió que " Es una nube que me va a acompañar toda la vida. Lo único que puedo hacer es tratar de ser cada día mejor persona para que no tenga que estar dando explicaciones sobre la barbaridad que me han hecho. Los detalles en este tipo de situaciones son importantísimos. Reconozco que alguien se pueda haber sentido ofendido o maltratado, aunque en mi caso me cuesta un poco aceptarlo porque me conozco, sé que yo no soy así y cómo trato a los seres humanos", finalizó el actor.