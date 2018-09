¿Justin Bieber caracteriza a Luisito Rey y pasa inadvertido en Nueva York?

¿Justin Bieber se caracterizó de Luisito Rey? En la reciente emisión de 'The Tonight Show', programa que conduce Jimmy Fallon, el cantante canadiense aceptó la invitación del polémico presentador para disfrazarse de un personaje en especial y salir hacer cualquier ocurrencia en el Central Park de Nueva York sin levantar sospechas.

Como es algo usual en Estados Unidos ver actividades curiosas a diario, Justin Bieber y Jimmy Fallon quisieron ver si el usar unos ternos, correr y jugar en el Central Park de Nueva York pasaría inadvertido entre la concurrida asistencia.

Este video formó parte de una edición especial del programa de Jimmy Fallon. El hilarante producto audio visual ya se encuentra en la plataforma YouTube, donde han recibido más de un comentario de sorpresa entre los cibernautas, quienes no se percataron que se trataba de Justin Bieber, si no fuera por la descripción de la cuenta que colgó la producción.

El conductor de televisión Jimmy Fallon convenció al músico canadiense, Justin Bieber, a salir como un 'demente' por el Central Park de Nueva York vestido con un terno, lo que sería una peluca negra, cantando el tema "What Do You Mean" y un bigote negro que le semejaba a Luisito Rey, padre de Luis Miguel.

Los usuarios adujeron que con esa caracterización, Justin Bieber tenía mucho parecido al 'villano' de la bioserie de el 'Sol de México', Luisito Rey, personaje que caló mucho en la mente de los admiradores de la primera temporada de la producción de Netflix.

Aquí les dejamos el divertido video que ya cuenta con miles de reproducción en la plataforma de YouTube.