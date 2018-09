Paul Walker: el actor cumpliría 45 años hoy y fans aún lloran su partida

Hoy (12 de septiembre), Paul Walker, nacido en California, Estados Unidos, habría cumplido 45 años y nunca imaginó que se convertiría en un todo una estrella para los corredores de autos de todo el mundo.El actor dejó varias interpretaciones en distintas películas, pero la que más calo en sus admiradores fue la saga de 'Fast and Furious", del actor y director Vin Diesel.

Paul Waker no quedó en el anonimato. El actor fue un gran referente para miles de pilotos de carreras en todo el mundo, sin hacer diferencia de distancias, culturas, idiomas o razas. Su papel en 'Fast and Furious' hizo que muchos pusieran los ojos en él, debido a su gran profesionalismo en la cinta y su presencia escénica para maniobrar cada vehículo que conducía.

Su deceso de Paul Walker, como ironía del destino, llegó cuando este estaba en un Porsche Carrera GT, ejemplar similar a los que manejaba en la saga que dirigía y actuaba Vin Diesel. Un 30 de noviembre de 2013 se confirmó su inesperada partida del recordado actor, que iba como copiloto de su amigo Roger Rodas, quien llevaba el volante del vehículo deportivo y que también falleció en el impacto.

Según se conoce, el actor, horas antes, tomaba desayuno junto a su madre y a su única hija, Meadow. Paul Walker tenía planeado comprar los preparativos para Nochebuena y el árbol de navidad que decorarían junto a la familia, pero el ícono de carrera nunca llegó para disfrutar una de sus mejores tradiciones.

En algún momento, Vin Diesel, el actor que interpreta a Dominic Toretto, contó la conversación que tuvo con Cheryl, la madre del fallecido Paul Walker, al poco tiempo del deceso del intérprete de 'Brian O'Conner' : "Me abrazó y me dijo: ‘Lo siento tanto'... Y yo le dije ‘¿Que lo siente? Usted es la madre que acaba de perder un hijo'. Y me respondió: ‘Sí, pero tú acabas de perder a tu otra mitad'".

Testimonios que conmovieron a miles de admiradores de la saga 'Fast and Furious', cinta en la que congeniaron muy bien Vin Diesel y Paul Walker, este último con un papel que lo consagró en el cine de acción, suspenso y crimen.

