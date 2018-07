Gal Gadot visita a niños con cáncer vestida de "Wonder Woman" [FOTOS]

Gal Gadot llevó alegría y amor a un hospital de niños llamado Inova infantil en Virginia, Estados Unidos. La protagonista de "Wonder Woman" visitó sorpresivamente a los menores sometidos a tratamiento contra el cáncer.

Pese a que la popular actriz se encuentra rodando una nueva película de Wonder Woman, Gal Gadot aprovechó un descanso en las filmaciones para dar alegría a sus pequeños fanáticos.

"Gracias Gal Gadot por visitarnos en Inova Children's Hospital. Eres una verdadera Mujer Maravilla. A los niños les encantó ... y también lo hizo el personal", escribió uno de los doctores del hospital en una fotografía publicada en Twitter.

The wonderful @GalGadot visited the Inova Children's Hospital in Falls Church today. May we all be inspired by Wonder Woman's message of love and fighting for those who cannot fight for themselves. #WonderWoman @WonderWomanFilm @DCComics @wbpictures @PattyJenks pic.twitter.com/kpGvMMynAz