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¡‘La reina amazónica’ regresa! Cheryl Trigozo vuelve a cantar junto a Sonido 2000 y anuncian fechas de próximos conciertos de reencuentro

Cheryl Trigozo volverá a los escenarios junto a Sonido 2000 tras una prolongada ausencia. La agrupación de cumbia amazónica anunció presentaciones en Tarapoto, Moyobamba y Tocache para celebrar su esperado reencuentro con el público.

Sonido 2000 anunció por todo lo alto el regreso de Cheryl Trigozo. Foto: Difusión
Sonido 2000 anunció por todo lo alto el regreso de Cheryl Trigozo. Foto: Difusión
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El regreso de Cheryl Trigozo a los escenarios junto a Sonido 2000 marca una nueva etapa para la reconocida agrupación de cumbia amazónica. Después de permanecer alejada de las presentaciones con la orquesta, la cantante volverá a interpretar los temas que consolidaron su popularidad y reencontrarse con sus seguidores en una serie de conciertos especiales.

El anuncio ha despertado expectativa entre los admiradores de la histórica agrupación, que se aproxima a sus 52 años de trayectoria musical. El retorno de la artista también representa un momento significativo para la familia Trigozo, pues compartirá nuevamente el escenario con sus hermanos Clint y Alvin Tulio, en una etapa que incluirá canciones emblemáticas, nuevas propuestas musicales y artistas invitados.

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Sonido 2000 anuncia el retorno a los escenarios de Cheryl Trigozo

Sonido 2000 confirmó el regreso de Cheryl Trigozo a sus presentaciones musicales y anunció las primeras fechas de este esperado reencuentro. La agenda contempla tres conciertos en distintas ciudades de la región San Martín, donde la cantante volverá a encontrarse con el público que ha seguido su carrera y la trayectoria de la orquesta.

La primera presentación está programada para el 21 de noviembre en la discoteca Kokobombo, en Tarapoto. Un día después, el 22 de noviembre, la agrupación llegará a Punta de Doñe, en Moyobamba. Finalmente, el ciclo de conciertos anunciado culminará el 3 de diciembre en Tocache. Estas fechas marcarán el retorno de la intérprete a los escenarios junto a sus hermanos y a la agrupación con la que alcanzó reconocimiento.

De acuerdo con los organizadores, los espectáculos incluirán algunos de los temas más representativos del repertorio de Cheryl Trigozo junto a Sonido 2000, además de nuevas propuestas musicales y la participación de artistas invitados. La programación busca ofrecer a los asistentes una experiencia que combine la nostalgia por los éxitos de la cantante con una nueva etapa artística.

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¿Quién es Cheryl Trigozo, popular cantante de cumbia y estrella de Sonido 2000?

Cheryl Trigozo es una cantante reconocida por su participación en Sonido 2000 y por su aporte a la difusión de la cumbia amazónica. Durante su etapa con la agrupación, logró convertirse en una de sus voces más representativas gracias a la interpretación de canciones que alcanzaron popularidad entre los seguidores de la música tropical peruana.

Entre los temas asociados a su trayectoria musical destacan 'Qué pasó bajo la lluvia', 'Mi vida no vale nada' y 'He sentido amor', canciones que forman parte del repertorio más recordado de la artista junto a la orquesta. Estas interpretaciones contribuyeron a consolidar su identidad musical y su vínculo con el público de distintas ciudades del país.

Su regreso también tiene un componente familiar, ya que volverá a compartir escenario con sus hermanos Clint y Alvin Tulio. Este reencuentro se produce en una etapa importante para Sonido 2000, que continúa difundiendo el legado musical iniciado por Tulio Trigozo y mantiene su presencia dentro de la cumbia amazónica.

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