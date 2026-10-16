¡‘La reina amazónica’ regresa! Cheryl Trigozo vuelve a cantar junto a Sonido 2000 y anuncian fechas de próximos conciertos de reencuentro
Cheryl Trigozo volverá a los escenarios junto a Sonido 2000 tras una prolongada ausencia. La agrupación de cumbia amazónica anunció presentaciones en Tarapoto, Moyobamba y Tocache para celebrar su esperado reencuentro con el público.
El regreso de Cheryl Trigozo a los escenarios junto a Sonido 2000 marca una nueva etapa para la reconocida agrupación de cumbia amazónica. Después de permanecer alejada de las presentaciones con la orquesta, la cantante volverá a interpretar los temas que consolidaron su popularidad y reencontrarse con sus seguidores en una serie de conciertos especiales.
El anuncio ha despertado expectativa entre los admiradores de la histórica agrupación, que se aproxima a sus 52 años de trayectoria musical. El retorno de la artista también representa un momento significativo para la familia Trigozo, pues compartirá nuevamente el escenario con sus hermanos Clint y Alvin Tulio, en una etapa que incluirá canciones emblemáticas, nuevas propuestas musicales y artistas invitados.
Video destacado
FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Sonido 2000 anuncia el retorno a los escenarios de Cheryl Trigozo
Sonido 2000 confirmó el regreso de Cheryl Trigozo a sus presentaciones musicales y anunció las primeras fechas de este esperado reencuentro. La agenda contempla tres conciertos en distintas ciudades de la región San Martín, donde la cantante volverá a encontrarse con el público que ha seguido su carrera y la trayectoria de la orquesta.
- ¿Qué conciertos habrá en Perú en octubre 2026? Artistas, fechas y venta de entradas
- Ricardo Montaner vuelve a Lima en 2027: fecha, precio de entradas, preventa y lo que debes saber de su concierto en Costa 21
La primera presentación está programada para el 21 de noviembre en la discoteca Kokobombo, en Tarapoto. Un día después, el 22 de noviembre, la agrupación llegará a Punta de Doñe, en Moyobamba. Finalmente, el ciclo de conciertos anunciado culminará el 3 de diciembre en Tocache. Estas fechas marcarán el retorno de la intérprete a los escenarios junto a sus hermanos y a la agrupación con la que alcanzó reconocimiento.
De acuerdo con los organizadores, los espectáculos incluirán algunos de los temas más representativos del repertorio de Cheryl Trigozo junto a Sonido 2000, además de nuevas propuestas musicales y la participación de artistas invitados. La programación busca ofrecer a los asistentes una experiencia que combine la nostalgia por los éxitos de la cantante con una nueva etapa artística.
¿Quién es Cheryl Trigozo, popular cantante de cumbia y estrella de Sonido 2000?
Cheryl Trigozo es una cantante reconocida por su participación en Sonido 2000 y por su aporte a la difusión de la cumbia amazónica. Durante su etapa con la agrupación, logró convertirse en una de sus voces más representativas gracias a la interpretación de canciones que alcanzaron popularidad entre los seguidores de la música tropical peruana.
Entre los temas asociados a su trayectoria musical destacan 'Qué pasó bajo la lluvia', 'Mi vida no vale nada' y 'He sentido amor', canciones que forman parte del repertorio más recordado de la artista junto a la orquesta. Estas interpretaciones contribuyeron a consolidar su identidad musical y su vínculo con el público de distintas ciudades del país.
Su regreso también tiene un componente familiar, ya que volverá a compartir escenario con sus hermanos Clint y Alvin Tulio. Este reencuentro se produce en una etapa importante para Sonido 2000, que continúa difundiendo el legado musical iniciado por Tulio Trigozo y mantiene su presencia dentro de la cumbia amazónica.