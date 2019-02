Álamo Pérez Luna ante declaraciones de Magaly Medina: "sentí su piconería" [VIDEO]

Hace unos días, la noticia de que Álamo Pérez Luna renunció a 'Magaly TV, la firme' porque, según declaró a un medio de comunicación, que "no podía trabajar en un ambiente incómodo" sorprendió a los televidentes que siguieron el programa de ATV desde el primer día.

Tras lo dicho por su ex compañero de trabajo, Magaly Medina no se quedó callada y refirió que el periodista:"no dio la talla como productor periodístico y resultó una gran decepción". Este mensaje aumentó la intriga de los fanáticos del programa de conocer las verdaderas razones por las que el periodista decidió dar su brazo a torcer.

"Probablemente, yo no he hecho mucho para que la relación fluya o ella es así, tiene carácter fuerte. Ella tiene fama de tener un carácter fuerte para trabajar. Entonces yo, como dije, a estas alturas de la vida no me gusta qure me agarres el papel y que lo tires por ahí. [...] Habían cosa que surgían en medio del trabajo diario que me incomodaba", mencionó Álamo Pérez Luna durante entrevista con Laura Borlini.

Luego la conductora de Radio Capital le consultó qué es lo que sintió cuando Magaly Medina escribió en Twitter que su salida se debió porque "no dio la talla", el periodista dio contundente respuesta.

"Sentí piconería [en su respuesta]. Que diga lo que quiera. Además, por las repuestas que le pusieron a su comentario, yo me quedé más que satisfecho", dijo entre risas el ex productor periodístico de 'Magaly TV, la firme'.

Video de la entrevista de Laura Borlini a Álamo Pérez Luna en Radio Capital

Magaly Medina deja mensaje en Twiiter tras la salida de Álmo Pérez Luna de 'Magaly TV, la firme'

Magaly TV, la firme. Primer programa, donde se escucha la voz de álamo Pérez Luna