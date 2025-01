Soñar con velas: ¿cuál es la interpretación según los colores del objeto?

Soñar con velas es quizá una experiencia común que puede tener distintos significados dependiendo del contexto, según el significado de los sueños. Pero, ¿qué nos quiere decir? Si hay una cualidad que define a este objeto es la tranquilidad. En el mundo onírico, el color de las velas es importante para su interpretación.

Las velas pueden representar la iluminación espiritual, la esperanza, la fe, el amor o incluso la muerte. A continuación, te explicamos el significado de este relajante sueño. Debes tener en cuenta que el soñar es una alerta de tu subconsciente, el cual te puede advertir que tienes un problema y que es hora de resolverlo.

Significado de soñar con velas

Soñar con velas significa el anuncio de grandes momentos y cambios positivos en tu vida. Este estado es bastante inusual y la interpretación varía de acuerdo a los detalles. En general, conllevan una conexión ligada al misticismo y a la interacción espiritual entre el soñador, así como las personas cercanas a él.

El tercer ritual requiere tres velas de color naranja. Foto: Wicks N' More

Soñar con velas encendidas

Soñar con velas encendidas puede simbolizar esperanza, iluminación espiritual o protección. Asimismo, puede indicar que la persona que sueña se siente iluminada o protegida en algún aspecto de su vida. Otra interpretación es la presencia de seres queridos fallecidos, que están enviando mensajes de protección y guía.

Soñar con velas apagadas

Por el otro lado, soñar con velas apagadas puede tener connotaciones negativas, debidoa que suele asociarse con la pérdida de esperanza, la falta de fe o la oscuridad espiritual. Puede indicar que la persona que sueña se siente desesperada, desprotegida o desconectada de su lado espiritual. También puede representar la pérdida de un ser querido, o el fin de una relación o proyecto importante.

Soñar con velas apagadas. Foto: Freepik.

Soñar con velas blancas

Este sueño nos indica que debemos buscar la paz con nuestros amigos o familiares. Si estás atravesando un mal momento, se recomienda que trates de resolver los malo entendidos que tienes con tus seres queridos para que puedas contar con la tranquilidad que mereces.

¿Qué significa soñar con velas rojas?

Soñar con velas rojas significa que llegarán a tu vida personas que te darán amor y pasión. Si eres soltero, deberás afrontar el nuevo compromiso. Si estás en una relación, te advierte que debes dar el siguiente paso con tu pareja o fortalecer sus lazos.

La velas rojas atraen al amor. Foto: Marca

Significado de soñar con velas negras

A pesar de que muchas personas relacionan el sueño con velas negras con enfermedad o muerte, esto no es cierto. Sin embargo, sí es una señal de mala suerte y problemas. Además, te indica que te encuentras con preocupaciones y estados emocionales inestables. Debes tratar de mejorar tu actitud lo más pronto posible para que puedas enfrentar situaciones de estrés y conflictos con otras personas.

Soñar con velas de colores

Al tener un sueño en donde las velas son de colores y no predomina ninguno en particular, significa que llegará una nueva etapa a tu vida. Debes estar preparado para dejar la rutina, ya que te esperan agradables sorpresas. Si en caso te encuentras con un estado de ánimo negativo, los cambios llegarán, pero no los tomarás en cuenta y vas a perder grandes oportunidades de éxito.

Las velas se usan para distintas cábalas, ya que cada color cuenta con un significado. Foto: dreamstime

