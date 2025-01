El exentrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, sorprendió al pronunciarse por primera vez sobre la faceta musical de uno de los futbolistas más controversiales que siempre convocó, a pesar de las críticas de los aficionados: Christian Cueva. A sus 33 años, Cueva sigue jugando profesionalmente y mantiene una relación con la cumbiambera Pamela Franco, quien lo alentó a dar el salto como cantante a su lado.

Lejos de las presiones de su cargo en la selección, tras su destitución por los malos resultados, Fossati tuvo finalmente la libertad de hablar sin restricciones. Pero lo que nadie esperaba era la forma en que el ‘nono’ se refirió a la nueva faceta de Cueva, dejando claro que su opinión no era la que muchos imaginaban.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la nueva labor de Cueva como cantante?

En una reciente entrevista con TV Perú, Jorge Fossati, a sus 72 años, se pronunció sobre la nueva faceta de Christian Cueva como cantante de cumbia, dejando una declaración que sorprendió a muchos. “Lo he visto cantar, algunos videitos me han mostrado, como cantante es un buen playmaker me parece, como cantante se muere de hambre, comentó el exentrenador de la selección peruana, sin pelos en la lengua.

A pesar de su opinión, el ‘Nono’ aclaró que Cueva tiene todo el derecho de disfrutar de su vida personal, asistir a eventos con su pareja Pamela Franco e incluso cantar junto a ella. “Eso no quiere que después no pueda salir con su pareja o hasta cantar con ella, eso es otra cosa", enfatizó.

Sin embargo, Fossati fue claro en su mensaje para el futbolista: su carrera profesional debe seguir siendo su prioridad. "La parte profesional no la puede descuidar ni un minuto. Si no, no volverá a ser el Christian Cueva que todos conocimos", concluyó con firmeza el entrenador uruguayo, dejando claro que el fútbol debe seguir siendo su enfoque principal.

¿Christian Cueva alista nuevo tema junto a Pamela Franco?

Pamela Franco y Christian Cueva volvieron a sorprender a sus seguidores con una foto publicada por la cantante en su cuenta de Instagram. En la imagen, se les ve abrazados, con audífonos puestos y mirándose fijamente en un estudio de grabación. Acompañando la foto, Pamela añadió un sticker de corazón y etiquetó a Cueva, mientras de fondo sonaba el pegajoso fragmento de la canción "Bonita" de la Agrupación Marilyn: "Tan bella, sencilla, su cara bonita. No la miren a ella porque es tan bonita. Me parece que me enamoré".

La publicación no pasó desapercibida y, minutos después, el propio futbolista reposteó la foto, generando especulaciones sobre un posible nuevo proyecto musical en camino. Este par de artistas ya habían hecho ruido en redes con su primera colaboración, “El cervecero”, un tema que rápidamente se convirtió en un éxito viral.