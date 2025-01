La película ‘Emilia Pérez’ ha acaparado los reflectores en la edición de los Premios Oscar 2025, con 13 nominaciones, incluida Mejor Película. Sin embargo, la sorpresa no ha sido bien recibida por muchos cinéfilos, quienes no pueden entender cómo una producción con tal trama ha logrado batir récords en los premios más prestigiosos de la industria. La controversia no termina allí: semana tras semana surgen nuevos escándalos.

Recientemente, Karla Sofía Gascón, protagonista de ‘Emilia Pérez’ y la primera mujer trans nominada a Mejor Actriz, reveló que enfrenta una campaña de odio orquestada por el equipo de ‘I’m Still Here’, película brasileña en la que Fernanda Torres, una de sus rivales en la categoría, es la figura central. Además, la presencia de Selena Gómez y sus líneas en español en la película también han generado múltiples críticas. Ahora, el foco de la controversia ha recaído sobre el director de ‘Emilia Pérez’, el francés Jacques Audiard, cuyas recientes declaraciones han causado repudio en la comunidad latina, alimentando aún más la polémica en torno a la película.

¿Qué dijo el director de ‘Emilia Pérez’ sobre el idioma español?

Jacques Audiard, el director francés de ‘Emilia Pérez’, ha causado revuelo tras una entrevista con el medio francés 'Kombini', realizada en agosto pero recientemente viralizada en redes sociales. En la conversación, Audiard hizo una declaración que ha generado un aluvión de críticas, especialmente desde la comunidad latina: “El español es un idioma de países emergentes, de países modestos, de gente pobre y migrantes”.

Las palabras del cineasta no tardaron en ser calificadas de clasistas e irresponsables, desatando una tormenta de comentarios en su contra. Aunque Audiard ya se encontraba en México promoviendo la película, allí ofreció disculpas a aquellos que pudieran haberse sentido ofendidos por su trabajo. “Y, si ustedes ven la película, seguramente no se enterarán de nada nuevo, como mexicanos, y a lo mejor hasta les parecerá que estoy sobrevolando apenas esta cuestión, y si les parece entonces que lo hago con demasiada ligereza, les ofrezco una disculpa”, comentó, pero su disculpa no tuvo nada que ver con las declaraciones que hizo sobre el idioma español.

Jacques Audiard es el director francés de 'Emilia Pérez'. Foto: Instagram.

Emilia Pérez en los Oscar 2025: ¿en qué categorías fue nominada?

‘Emilia Pérez’ ha dejado una huella imborrable en la historia del cine al conseguir 13 nominaciones en los Premios Oscar 2025, convirtiéndose en la película de habla no inglesa con más categorías en la historia, superando a Roma (2018) de Alfonso Cuarón.

El impacto de esta producción francesa no se detiene ahí: su protagonista, Karla Sofía Gascón, ha hecho historia al convertirse en la primera actriz trans en recibir una nominación por parte de La Academia. A continuación, repasamos todas las nominaciones que han catapultado a Emilia Pérez a la cima de los premios más prestigiosos del cine.